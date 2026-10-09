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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار بمناطق جديدة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

أمطار
أمطار
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

وقالت منار غانم إنه وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكون السحب التي تحجب أشعة الشمس.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة تُعد حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة تتراوح بين 29 و30 درجة، بينما تسجل في الأقصر وأسوان 39 درجة.

وأشارت إلى أنه بعد غياب الشمس، تنخفض درجات الحرارة لتصل في القاهرة إلى 19 و20 درجة، بينما تسجل في المدن الجديدة 16 درجة، ما يجعل الجميع يشعر ببرودة الطقس خلال فترة الليل.

مناطق جديدة

 

وأوضحت أن هناك نشاطًا للرياح، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعلنة، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق جديدة، من بينها مناطق بالبحر الأحمر وأخرى في جنوب الصعيد.

أمطار الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

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