طقس الأسبوع القادم| أجواء خريفية مصحوبة بأمطار .. والحرارة تنخفض ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال خلال الأسبوع الجديد، تحديدًا اعتبارا من الطقس غدا، السبت الموافق 10 أكتوبر 2026 حتى يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان أن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة في أول الليل، ثم تتحول إلى مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

شبورة مائية صباحية وفرص لسقوط أمطار رعدية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في الفترات من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تتوقع الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر إلى الإثنين 12 أكتوبر، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب ووسط سيناء على فترات متقطعة. ويصاحب ذلك نشاط أحيان للرياح على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة الأسبوع القادم

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 19 و20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 26 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 18 و19 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 31 و33 درجة مئوية، والصغرى بين 17 و19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تستمر الأجواء الحارة حيث تتراوح العظمى بين 39 و41 درجة مئوية، والصغرى بين 24 و26 درجة مئوية.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر لمتابعة أي مستجدات طارئة في حالة الطقس.