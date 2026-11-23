في احتفالية فنية وتصميمية تجمع بين عراقة الفن المصري ورؤى الإبداع المعاصر، انطلقت فعاليات «أسبوع القاهرة للتصميم 2026» للمرة الأولى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك – جامعة العاصمة، لتتحول أروقة الكلية وقاعاتها وحدائقها إلى مساحات مفتوحة تحتضن أعمال نخبة من المصممين والفنانين والمنتجين المصريين، وتقدم تجربة فنية وثقافية متكاملة للجمهور.

وتأتي استضافة الكلية لهذا الحدث في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز دورها في دعم الصناعات الإبداعية، وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع الفني والثقافي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل المباشر مع التجارب المهنية والإبداعية المعاصرة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن استضافة كلية الفنون الجميلة لأسبوع القاهرة للتصميم تعكس المكانة التاريخية والأكاديمية للكلية باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تشكيل الوعي الفني والإبداعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل والصناعات الإبداعية، وتوفير منصات حقيقية تتيح للطلاب عرض مواهبهم والتفاعل مع كبار المصممين والفنانين، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة.

وأشار الدكتور ياسر السيد، عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة مهمة لإبراز الإمكانات الفنية والإبداعية التي تمتلكها الكلية، وإعادة تقديم مساحاتها التاريخية باعتبارها بيتًا للفن والإبداع، موضحًا أن الفعاليات تجمع بين أعمال التصميم والديكور والأثاث والفنون التشكيلية والنحت، إلى جانب الورش التفاعلية واللقاءات الحوارية، بما يتيح للزائرين تجربة ثرية تتجاوز حدود المشاهدة إلى المشاركة والتفاعل مع الفن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشاركة الكلية في أسبوع القاهرة للتصميم تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية في نشر الثقافة الفنية وتعزيز التواصل مع المجتمع، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات الواقع، مؤكدة أن الفعاليات تتيح مساحة للتبادل المعرفي والخبرات بين الطلاب والأساتذة والمصممين والمنتجين، وتسهم في دعم المواهب الشابة وإبراز قدراتها الإبداعية.

وأكد الدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة، أن الحدث يمثل نموذجًا للتكامل بين الفن والتصميم والثقافة، ويعكس أهمية استثمار المؤسسات الأكاديمية في تقديم الفنون للجمهور داخل فضاءات مفتوحة، مشيرًا إلى أن كلية الفنون الجميلة، بما تمتلكه من تاريخ فني ومقتنيات ومتاحف ومساحات إبداعية، تمثل بيئة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات التي تعزز حضور الفن المصري وتدعم أجيال المصممين والفنانين.

ومن جانبه، أعرب المهندس كريم العسال، الشريك في شركة سيجمنتس اكسبيرينس ومصمم و منظم حدث "بيت الفن" داخل كلية الفنون الجميلة خلال فعاليات اسبوع القاهرة للتصميم، بكونه خريج قسم العمارة بالكلية، عن اعتزازه بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة واستضافة فعاليات الأسبوع داخل هذا الصرح الفني العريق، مؤكدًا أن اختيار الكلية جاء لما تمتلكه من قيمة تاريخية ومعمارية وفنية استثنائية، لتقديم تجربة مختلفة تستثمر المساحات المتنوعة للكلية، وتحولها إلى منصات مفتوحة لعرض أعمال المصممين والفنانين، والتواصل المباشر مع الجمهور والطلاب، بما يعزز فرص التفاعل بين الأجيال الجديدة من المبدعين والخبرات المهنية في مجالات التصميم والفنون.

وتشهد الفعاليات مشاركة أكثر من 30 شركة وعارضًا من المصممين والفنانين والمنتجين المصريين، وتتوزع الأنشطة على مختلف أرجاء الكلية؛ حيث يستضيف مبنى الإدارة التاريخي بقصر عبود باشا، والمكون من ثلاثة طوابق، مجموعة متنوعة من معارض الأثاث الفاخر والنجف والتحف، إلى جانب عروض للفنون التشكيلية، فيما تحول سطح المبنى إلى مساحة استقبال واستراحة للضيوف، تمتد إلى الحديقة الخلفية التي تحتضن عروضًا لمنتجات التصميم الخارجي وتنسيق المواقع.

كما يشهد قسم النحت عرض مجموعة من الأعمال والمنحوتات الفنية للفنانين والطلاب، ومعرض بمبنى الإدارة وقاعة العرض لأعمال التصوير والجرافيك للاساتذة والهيئة المعاونة، إلى جانب ورش عمل حية، فيما يحتضن فناء الكلية أجنحة متنوعة للأثاث والمنتجات والسجاد، وورشًا للرسم والتصوير، وعروضًا فنية حية يقدمها الطلاب أمام الجمهور، فضلًا عن معرض فني يضم أعمالًا لعدد من أساتذة وفناني الكلية.

كذلك تتضمن العروض المقدمة مجموعة من الأفلام المميزة من الرسوم المتحركة بقسم الجرافيك.

وتتضمن التجربة جولات داخل متحف الفنون الجميلة للتعرف على أعمال رواد الفن المصري الحديث والمعاصر، وزيارات لمكتبة الكلية التي تقدم مجموعة من أمهات الكتب والمراجع الفنية، إلى جانب قاعة للعروض التفاعلية، فيما تتحول الحديقة والبرجولة الشهيرة بالكلية إلى مساحات لعرض إبداعات المصممين المصريين واستضافة الندوات واللقاءات الحوارية والفنية.

وفي إطار إثراء المحتوى الفكري والثقافي للأسبوع، تشهد الفعاليات عقد سلسلة من الجلسات الحوارية الموسعة التي تناقش مستقبل الفنون والتصميم في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، إلى جانب جلسات متخصصة تتناول مختلف التخصصات والأقسام العلمية بالكلية، تشمل العمارة والديكور والجرافيك والتصوير والنحت، بما يتيح مساحة للحوار حول تطور الممارسات الفنية واتجاهات التصميم المعاصر.

كما تتضمن الفعاليات محاور تستعرض تاريخ كلية الفنون الجميلة وإسهاماتها العريقة في مجالات الفنون الجميلة وتاريخ اتيليه المسرح بكلية الفنون الجميلة الذي يمتد لأكثر من ٥٠ عاما، وتسليط الضوء على أبرز خريجيها من صناع السينما والمبدعين في مختلف التخصصات الفنية، فضلًا عن تنظيم لقاءات مفتوحة جمعت الطلاب بالأكاديميين ونماذج ناجحة من سوق العمل، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب المهنية ومسارات النجاح في المجالات الإبداعية.

وعلى صعيد العروض الفنية، تشهد الفعاليات تقديم العرض المسرحي «دائرة الطباشير القوقازية» ضمن مشاركة الكلية في مهرجان المسرح، إلى جانب عرض فيلم «صيف 70» للفنان الدكتور ناجي شاكر ، فضلًا عن تقديم عروض للأقنعة التي تجسد ملامح متنوعة من الحضارات الإنسانية، في مشهد فني جمع بين المسرح والسينما والفنون البصرية والتراث الحضاري.

ويشهد تنظيم الحدث تعاونًا بين فريق العمل المنظم بقيادة المعماري كريم العسال، وفريق فينوس الريس، بمشاركة مجموعة من الشباب، وبالتنسيق مع إدارة كلية الفنون الجميلة، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة تجمع بين جماليات المكان وتنوع الأعمال والأنشطة.

وتستمر فعاليات «أسبوع القاهرة للتصميم 2026» بكلية الفنون الجميلة – جامعة العاصمة، على مدار أيام الأسبوع، لتؤكد الكلية مجددًا أنها ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل مساحة حية تحتضن الفن وتحتفي بالمبدعين وتفتح أبوابها للجمهور تحت شعار «بيت الفن».