انطلقت بقصر ثقافة العريش، فعاليات الملتقى العلمي الخامس لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، والندوة الدولية الثانية بعنوان "دور العرف في تحقيق السلم الاجتماعي"، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بشمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لهذا العام.

وشهد افتتاح الملتقى الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والدكتورة الشيماء الصعيدي مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، والنائب عطية أبو قردود رئيس الملتقى، والكاتب إبراهيم سالم، أمين عام الملتقى، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، ونخبة من الباحثين والإعلاميين وشيوخ القبائل بشمال سيناء

واستهلت فعاليات الملتقى بافتتاح معرض للحرف التراثية، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "متحف التراث السيناوي".

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة حنان موسى عن اعتزازها بإقامة الملتقى على أرض سيناء، وسط أهلها، تأكيدا لخصوصية المكان ومكانته، مشيرة إلى أهمية الملتقى في تسليط الضوء على دور القضاء العرفي وما يحمله من رسائل مجتمعية مهمة، تتصل بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجتمعية وتنمية الوعي الجمعي.

وأشادت "موسى" بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة وحرصها على تنظيم مثل هذه الملتقيات العلمية الدولية التي تسهم في إثراء البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين والمتخصصين.

من ناحيته، أكد أحمد يسري خصوصية انعقاد الملتقى على أرض سيناء، مشيرا إلى أن وحدة الوطن تمثل مصدر قوة يجب التمسك بها، معربا عن تطلعه إلى أن تتحول مخرجات الملتقى إلى مشروعات تسهم في دعم التراث والأعراف الشعبية والتعريف بها.

من جهتها، أشارت الدكتورة الشيماء الصعيدي إلى أن الأنظمة التي استمدت سلطتها من العرف والتقاليد ساهمت في تحقيق السلام داخل المجتمعات، مؤكدة أن العرف يمثل أحد روافد التراث الشعبي الذي يجمع بين البحث الأكاديمي والحكمة الميدانية، ويفتح المجال للتوفيق بين العرف والقانون في حقبة واحدة تضمن التأطير للسلام.

وأعرب النائب عطية أبو قردود، رئيس الملتقى، عن سعادته بجهود وزارة الثقافة في تنمية التراث، باعتباره أحد مكونات الهوية الوطنية ودعائم تعزيز الانتماء، موجها التحية للحضور الذي يمثل مختلف أطياف المجتمع السيناوي، ويعكس أهمية الحدث ودوره في دعم السلام، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على مستوى المنطقة بأكملها.

وثمن "قردود" جهود وزارة الثقافة في توثيق دور القضاء العرفي، باعتباره موروثا مهما ورافدا أصيلا في التنمية والإصلاح الاجتماعي، ورسالة وطنية موجهة إلى المجتمع المحلي والدولي.

كما وجه بضرورة الاستفادة من مخرجات الملتقى، من خلال تشكيل لجنة من القضاة العرفيين لدراسة التوصيات المطروحة وعرضها على الجهات المعنية، باعتباره أحد الأنظمة التي يجب تطبيقها لتحقيق وحدة الوطن.

بدوره، أوضح الكاتب إبراهيم سالم، أمين عام الملتقى أن فعاليات الملتقى تؤكد أن القضاء العرفي ليس بعيدا عن القانون، بل يمثل شريكا له في ترسيخ السلم الاجتماعي، موجها الشكر إلى كل قاض عرفي حمل لواء الصلح وتحمل أمانته، وساهم في الحفاظ على السلام والطمأنينة بين أبناء المجتمع.

وينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويتضمن الملتقى أربع جلسات بحثية وثلاث موائد مستديرة، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والأكاديميين والمهتمين بالتراث الشعبي والقضاء العرفي، وتختتم فعالياته بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية بشمال سيناء، يعقبه تكريم المشاركين وإعلان التوصيات.