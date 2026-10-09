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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار ورعد وبرق في القصير.. تقلبات جوية مفاجئة والأجواء تميل للاستقرار تدريجيًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، تقلبات جوية مفاجئة صاحبتها أمطار متوسطة إلى غزيرة، تزامنًا مع سماع أصوات الرعد وظهور ومضات البرق، في مشهد لفت انتباه الأهالي وتصدر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب إفادات شهود عيان، بدأت الأجواء تميل إلى الاستقرار تدريجيًا خلال وقت لاحق من الصباح، وسط ترقب للمعلومات الرسمية بشأن تطورات الحالة الجوية وفرص استمرار سقوط الأمطار.

ودعا متابعون إلى توخي الحذر أثناء التنقل، خاصة على الطرق المفتوحة، في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها المدينة، مع ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة آخر المستجدات.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر أمطار محافظ البحر الاحمر امطار رعدية

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