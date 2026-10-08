99 رحلة دولية تصل الغردقة اليوم.. انتعاش الحركة السياحية واستقبال آلاف السائحين

تواصل مدينة الغردقة استقبال الوفود السياحية القادمة من مختلف الأسواق الدولية، بالتزامن مع وصول 99 رحلة طيران دولية إلى مطار الغردقة الدولي على مدار اليوم الخميس، وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة.

تدفق سياحي على صالات الوصول

وتشهد حركة الوصول بالمطار نشاطًا ملحوظًا مع تتابع الرحلات القادمة من المطارات الأوروبية والدولية، فيما تتوافد المجموعات السياحية إلى المدينة لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها الغردقة.

وتعمل الأجهزة المعنية داخل المطار على تنظيم حركة القادمين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالوصول، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع توفير التسهيلات اللازمة للسائحين بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على انسيابية الحركة داخل صالات المطار.

الغردقة وجهة مفضلة للسائحين

وتحافظ الغردقة على مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر، بفضل ما تمتلكه من شواطئ ومياه صافية ومواقع متميزة لممارسة الغوص والأنشطة البحرية، فضلًا عن تنوع الفنادق والمنتجعات السياحية التي تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم.