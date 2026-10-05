306 رحلات دولية إلى الغردقة خلال 48 ساعة.. تدفق سياحي متواصل على البحر الأحمر

سجل مطار الغردقة الدولي حركة وصول سياحية لافتة خلال يومي السبت والأحد، مع استقبال نحو 306 رحلات دولية قادمة من وجهات مختلفة، حملت آلاف الزائرين من جنسيات متعددة لقضاء إجازاتهم في مدينة الغردقة ومنتجعات البحر الأحمر.

وتنوعت الرحلات الوافدة بين خطوط جوية قادمة من مطارات أوروبية وعربية، بالتزامن مع استمرار الطلب السياحي على المقصد المصري، فيما اتجهت الأفواج فور وصولها إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم.

نشاط ملحوظ داخل صالات الوصول

وشهدت صالات الوصول بالمطار حركة متواصلة مع وصول المجموعات السياحية، حيث جرى التعامل مع إجراءات دخول القادمين وتنظيم انتقالهم إلى أماكن الإقامة، بالتنسيق مع الجهات والشركات العاملة في مجال السياحة، بما يضمن انسيابية حركة الوفود منذ لحظة وصولها.

وتستمر الغردقة في استقبال مجموعات سياحية من أسواق خارجية متنوعة، مستفيدة من طبيعة المدينة الساحلية وما توفره من شواطئ وأنشطة ترفيهية وبحرية، إلى جانب الأجواء المناسبة التي تجعل مدن البحر الأحمر ضمن الخيارات المفضلة للراغبين في قضاء العطلات.

الطيران الدولي يدعم الموسم السياحي

وتعكس كثافة الرحلات الوافدة إلى مطار الغردقة استمرار حركة السياحة الخارجية إلى المحافظة، مع ما يصاحب ذلك من نشاط في الفنادق والمنتجعات والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وتسهم حركة الوفود القادمة عبر المطار في تنشيط مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة، بداية من خدمات الإقامة والنقل السياحي، وصولًا إلى الرحلات البحرية والأنشطة الترفيهية التي يقبل عليها الزائرون خلال فترة إقامتهم بالبحر الأحمر.