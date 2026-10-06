إزالة سور مخالف على أرض أملاك الدولة بمساحة 600 متر في الغردقة

شهدت منطقة الهضبة، تقسيم القمر بمدينة الغردقة، تحركًا تنفيذيًا لإزالة تعدٍ على قطعة أرض مملوكة للدولة، بعد أن كشفت المتابعة الميدانية عن إقامة سور من الدبش والطوب الأبيض حول مساحة تقدر بنحو 600 متر مربع.

وجرى التعامل مع المخالفة وإزالة التعدي وإعادة الأرض إلى وضعها الطبيعي، ضمن الإجراءات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

رصد المخالفة والتدخل الفوري

وكانت أعمال المتابعة داخل نطاق الحي قد رصدت إقامة السور على قطعة الأرض، ليصدر اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، توجيهاته لقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بالانتقال إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفعل، انتقلت فرق الحي إلى الموقع، وجرى تنفيذ أعمال الإزالة والتعامل مع التعدي، في إطار الحفاظ على أراضي الدولة ومنع استمرار المخالفة.

حملات مستمرة لرصد المخالفات

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أعمال المتابعة الميدانية داخل نطاق حي جنوب الغردقة، لرصد أي تعديات جديدة على أملاك الدولة أو مخالفات بناء وإشغالات، والتعامل معها فور اكتشافها.

وشدد رئيس الحي على استمرار الحملات خلال مختلف أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، والتعامل مع أي مخالفة في مراحلها الأولى قبل امتدادها أو تفاقمها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي للتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والحفاظ على الأراضي التابعة للدولة.