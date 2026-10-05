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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بمساحة 600 متر في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة إزالة فورية لتعدٍ على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة الهضبة، تقسيم القمر، بعد رصد إقامة سور من الدبش والطوب الأبيض على مساحة بلغت نحو 600 متر مربع.

وجاءت الإزالة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتعامل الفوري مع أي تعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وبناءً على تعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على وظيفة رئيس مدينة الغردقة.

رصد المخالفة والتعامل معها في المهد

وكانت أعمال المتابعة الميدانية داخل نطاق حي جنوب قد كشفت عن قيام أحد المواطنين بالتعدي على قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الهضبة، من خلال إنشاء سور على مساحة 600 متر مربع.

وبمجرد رصد المخالفة، وجّه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي وقسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بالانتقال إلى موقع التعدي، حيث جرى معاينة المخالفة وتنفيذ أعمال الإزالة.

استمرار الحملات على مدار الساعة

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية داخل نطاق الحي، للتعامل مع المخالفات في مراحلها الأولى وعدم السماح باستمرار أي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات بناء أو إشغالات.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار المرور الميداني بصورة دورية وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، بهدف سرعة اكتشاف أي مخالفات والتعامل معها فور ظهورها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

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