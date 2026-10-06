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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحديد أولويات الرصف.. قرارات من محافظ البحر الأحمر بشأن شبكة طرق الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تبدأ الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، اعتبارًا من غدٍ، أعمال معاينة ميدانية لعدد من طرق ومحاور مدينة الغردقة، تمهيدًا لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للرصف وترتيبها وفقًا لحالة الطرق وحجم الحركة المرورية عليها.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بأعمال الرصف، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وإدارة المرور ومنطقة الطرق وإدارة المشروعات، لإجراء حصر فعلي للاحتياجات وإعداد المقايسات التقديرية.

الرصف يبدأ من المعاينة على الطبيعة

ووجّه محافظ البحر الأحمر بأن تتولى منطقة الطرق بالمحافظة الإشراف المباشر على أعمال الرصف ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تستند قرارات الرصف إلى نتائج المعاينات الفعلية وليس إلى التقديرات المكتبية فقط.

وتتولى اللجنة حصر أطوال ومساحات الطرق المستهدف تطويرها، وتحديد حجم الأعمال المطلوبة، مع تقييم حالة كل طريق وأهميته بالنسبة لحركة المواطنين والسيارات، تمهيدًا لترتيب الأولويات قبل بدء التنفيذ.

دراسة اتجاهات السير قبل اعتماد الأعمال

وشدد المحافظ على ضرورة ربط خطط الرصف بالتخطيط المروري للمدينة، من خلال دراسة كثافات الحركة والمناورات واتجاهات السير، بما يضمن أن تتوافق أعمال تطوير الطرق مع الاحتياجات الحالية، ولا تتعارض مع خطط تنظيم الحركة المرورية مستقبلًا.

كما تتضمن أعمال اللجنة مراعاة المرافق القائمة وخطط تطوير المسارات، لتجنب تنفيذ أعمال رصف قد تتعارض لاحقًا مع مشروعات المرافق أو التعديلات المرورية المقرر تنفيذها.

ومن المقرر استكمال إجراءات توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر ومنطقة الطرق، بالتوازي مع الانتهاء من أعمال الحصر والمعاينات وتحديد قائمة الأولويات، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف خلال الفترة المقبلة.

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة القصير مدن البحر الاحمر

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