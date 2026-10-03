بعد ساعات من تطبيقه.. محافظ البحر الأحمر يؤجل تعديلات المرور بالغردقة

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتأجيل استكمال تجربة تعديل المسارات المرورية في عدد من المناطق الحيوية بمدينة الغردقة، وإعادة حركة السيارات إلى مساراتها السابقة، عقب رصد ملاحظات وشكاوى بشأن الزحام والتكدسات المرورية خلال التطبيق التجريبي.

تفاصيل تأجيل تجربة المسارات المرورية بالغردقة

وشملت التجربة المرورية مناطق ومحاور رئيسية بالمدينة، من بينها المسجد القطري وميدان أكا ومنطقة السقالة ومسجد الميناء، بهدف اختبار المسارات المقترحة على أرض الواقع، وقياس مدى تأثيرها على حركة المركبات وقدرتها على تحقيق السيولة المرورية.

وجاء قرار التأجيل بعد متابعة الحركة المرورية خلال ساعات التشغيل الفعلي، ورصد عدد من الملاحظات المتعلقة بالكثافات والتكدسات، بما استدعى إعادة تقييم التجربة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تطبيق التعديلات.

دراسات جديدة قبل إقرار التعديلات

وأكدت المحافظة أن تغيير المسارات جاء في إطار تجربة مؤقتة لاختبار المقترحات الجديدة، وليس قرارًا نهائيًا بتغيير منظومة المرور في الغردقة.

ومن المقرر أن تعود حركة السيارات إلى اتجاهاتها ومساراتها السابقة، بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة في دراسة البدائل المقترحة ومراجعة نتائج التجربة، للوصول إلى حلول تحقق انسيابية الحركة، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرتفعة، دون نقل الاختناقات المرورية من محور إلى آخر.

ويأتي تأجيل التجربة لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثير التعديلات ميدانيًا، والاستفادة من الملاحظات التي ظهرت خلال التطبيق، قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن تنظيم الحركة المرورية بالمدينة.