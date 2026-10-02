شكاوى من تذبذب الكهرباء وتكرار انقطاع التيار في مناطق سكنية بالغردقة

اشتكى عدد من سكان المناطق السكنية بمدينة الغردقة، اليوم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار التغذية في بعض المناطق، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل للكشف عن أسباب الأعطال والعمل على إنهائها.

وقال الأهالي إن المشكلة لا تقتصر على انقطاع الكهرباء لفترات متقطعة، بل تمتد إلى تذبذب التيار وعودته بصورة غير مستقرة في بعض الأحيان، وهو ما أثار مخاوفهم من احتمالات تأثر الأجهزة الكهربائية المنزلية نتيجة عدم انتظام الجهد.

مطالب بفحص المحولات وشبكات الكهرباء

وطالب السكان بإجراء مراجعة فنية لخطوط التغذية والمحولات الكهربائية التي تخدم المناطق المتضررة، للوقوف على أسباب تكرار الانقطاعات والتذبذب، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالأعطال.

وأكد الأهالي أن إعادة التيار بعد كل انقطاع لا تمثل الحل النهائي للأزمة، مشددين على أهمية تحديد الأسباب الفنية للمشكلة ومعالجتها من جذورها، خاصة في المناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والأحمال الكهربائية.

مطالب بالإعلان المسبق عن مواعيد الصيانة

ودعا السكان إلى الإعلان عن أعمال الصيانة أو فصل التيار المبرمج قبل تنفيذها بوقت مناسب، حتى يتمكن المواطنون من تدبير احتياجاتهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة الخدمة حال إجراء أعمال الصيانة.

وينتظر الأهالي تحرك الجهات المعنية لفحص المناطق الأكثر تعرضًا للأعطال، وتحديد احتياجات المحولات وخطوط التغذية من الصيانة أو الدعم الفني، بما يسهم في الحد من تكرار الانقطاعات وتحقيق الاستقرار في إمدادات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولم يتضمن نص الشكاوى تفاصيل محددة عن أسماء المناطق المتضررة أو بيانًا فنيًا يوضح أسباب الأعطال.