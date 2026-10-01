تجديد شهادات أنظمة الإدارة بمطاري الإسكندرية والغردقة

واصَل كل من مطار الإسكندرية الدولي ومطار الغردقة الدولي تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة، من خلال تجديد واعتماد شهادات أنظمة الإدارة وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة، جاء ذلك في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

حيث نجح مطار الإسكندرية الدولي، بالتعاون مع شركة SGS، الجهة المانحة لشهادات أنظمة الإدارة المعتمدة، في اجتياز مراجعة سريان شهادات أنظمة الإدارة للعام الثاني على التوالي، في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، طبقًا للمواصفات الدولية ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001.

كما حصل مطار الغردقة الدولي على تجديد شهادة نظام الإدارة المتكامل (IMS)، التي تضم أنظمة إدارة الجودة وفقًا للمواصفة ISO 9001:2015، والبيئة وفقًا للمواصفة ISO 14001:2015، والسلامة والصحة المهنية وفقًا للمواصفة ISO 45001:2018، بما يؤكد استمرار التزام المطار بتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العمل.

وتعكس هذه الاعتمادات حرص المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات على تطوير إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية، وترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم التحسين المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وفي هذا الإطار، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن تجديد واعتماد شهادات أنظمة الإدارة بالمطارات التابعة يعكس التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية، وحرصها على تطوير منظومة العمل بصورة مستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للمطارات تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الأداء وتعميم منظومة الإدارة المتكاملة بمختلف المطارات التابعة، مع التركيز على الجودة والاستدامة والالتزام البيئي وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يدعم كفاءة المطارات المصرية وقدرتها على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية.