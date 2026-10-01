نقيب الإعلاميين يتفقد مشروع «ديارنا» بالعبور الجديدة تمهيدًا لتسليم الوحدات للأعضاء

أجرى الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، اليوم جولة تفقدية بمشروع «ديارنا» بمدينة العبور الجديدة، بالتنسيق مع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز، وذلك في إطار متابعة إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات السكنية المخصصة للإعلاميين بالمشروع.

وتضمنت الجولة الوقوف على الوحدات المخصصة للإعلاميين، وتحديد أرقامها والعمارات التي تقع بها، إلى جانب بحث وتحديد الشروط والضوابط المقرر الإعلان عنها للسادة الإعلاميين الراغبين في الحجز، وكذلك القيم المالية وآليات السداد، سواء نقدًا أو بنظام التقسيط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الرسمي بين نقابة الإعلاميين ووزارة الإسكان، متمثلة في جهاز مدينة العبور الجديدة، تمهيدًا للبدء في إجراءات تفعيل استلام الوحدات المخصصة للنقابة.

وأكدت نقابة الإعلاميين استمرارها في تقديم المزيد من الخدمات والمشروعات السكنية لأعضائها، في ضوء ما تحقق من نجاح في تنفيذ وتسليم أعضاء النقابة عدداً من المشروعات السابقة، من بينها مشروعات «جنة أكتوبر»، و«جنة القاهرة الجديدة»، و«سكن مصر» بحدائق أكتوبر، إلى جانب الوحدات المصيفية بمدينة العلمين الجديدة.

وتتعهد النقابة بالمضي قدماً، في تنفيذ خطتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائها ومنتسبيها، والعمل على تحسين جودة حياتهم وتوفير سبل الاستقرار لهم، بما يسهم في دعمهم وتسهيل أداء عملهم ورسالتهم الإعلامية.

وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته ودعمه الدائمين للإعلاميين، كما وجه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة رانيا المنشاوي، وزيرة الإسكان، على ما يتم تقديمه من دعم لنقابة الإعلاميين.

واختتم نقيب الإعلاميين بالتأكيد على خارطة عمل النقابة، وتتمثل في محورين أساسيين، أولهما:ضبط المشهد الإعلامي، وضمان رسالة إعلامية مهنية تليق بالجمهورية الجديدة.

وثانيهما:

تجويد حياة الإعلاميين المعيشية، تتمثل في جودة السكن، والخدمة الصحية، ومزيد من خدمات أخرى تقدم للإعلاميين وأسرهم، لتوفير المناخ المناسب لأداء عملهم الإعلامي على أكمل وجه.