خالد عبدالغفار يستعرض «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه» في حوار مفتوح مع الإعلاميين

نظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الدولة للإعلام جلسة حوارية بعنوان «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه؟» لإتاحة مساحة مباشرة للنقاش حول جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور قيادات الوزارة وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين والصحفيين.

واستهل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الجلسة بتوجيه الشكر لممثلي الإعلام المصري، مثمنًا دورهم في نقل الحقائق وتشكيل الوعي وتكثيف التثقيف الصحي ومواجهة الشائعات وقياس نبض الرأي العام، مؤكدًا أن الإعلام يعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة كقطاع خدمي أساسي.

استدامة المبادرات الرئاسية

وطرح الحضور تساؤلات حول استدامة المبادرات الرئاسية وخطط الانتقال إلى منظومة صحية متكاملة وإتاحة مؤشرات أداء دورية وشفافة، وتحديات تمويل القطاع الصحي وأوضاع الأطباء ومواجهة العجز في الكوادر الطبية ومعدلات إنجاز قوائم الانتظار ووصول الخدمات إلى القرى، إلى جانب توافر الأدوية والرقابة على المستشفيات الخاصة وضبط أسعار الخدمات وتطوير منظومة الشكاوى وقياس رضا المواطنين وربط التغطية التأمينية بجودة الخدمات واستدامتها.

وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا للاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي تشمل 44 هدفًا استراتيجيًا و7 أولويات، مؤكدًا السير وفق خطوات وقائية استباقية وجعل المبادرات الصحية مستدامة ضمن الهيكل التنظيمي، ومستعرضًا نتائج 26 مؤشرًا خلال العام الأول أظهرت تقدمًا واضحًا في 50% منها وتحقيق 5 مؤشرات تقدمًا بنسبة 120%، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 سنة.

واستعرض إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل التي استفاد منها أكثر من 5.4 مليون مواطن بتكلفة 53 مليار جنيه، والمرحلة الثانية التي انطلقت في يونيو 2026 وتخدم أكثر من 18.7 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 219.9 مليار جنيه، بإجمالي منتفعين 69.5 مليون مواطن بتكلفة 241 مليار جنيه حتى 2026، لافتًا إلى انخفاض مؤشرات الوفيات من 28% إلى 26%، ووصول أعداد الكوادر الطبية إلى 11.4 لكل 10 آلاف مواطن والمستهدف 16 طبيبًا.

وذكر أن القطاع الصحي يمتلك 1839 مستشفى و22722 سرير رعاية مركزة و147565 سريرًا و4500 مكتب صحة و31 معملًا مركزيًا، بإجمالي قوى بشرية 694503 أفراد منهم 88720 طبيبًا بشريًا و254502 تمريضًا، مع تكليف 15 ألف خريج سنويًا، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على الصحة إلى 511 مليار جنيه عام 2026 مقارنة بـ42 مليارًا عام 2014، وتنفيذ 1309 مشروعات قومية بتكلفة 403.46 مليار جنيه خلال الفترة 2014-2026.

وسلط الضوء على ملف العلاج على نفقة الدولة بمتوسط 5.144 مليون طلب سنويًا و4.11 مليون قرار بتكلفة 34.5 مليار جنيه، ومنظومة قوائم الانتظار التي استفاد منها 3.41 مليون مواطن خلال 2018-2026، مؤكدًا قوة القاعدة الصناعية الدوائية التي توفر 91 عبوة من كل 100 عبوة محليًا عبر أكثر من 1000 خط إنتاج، مع مخزون استراتيجي من المواد الخام يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وفي رده على التساؤلات أكد الوزير التعاون مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في الرعايات المركزة، وعمل لجنة الموازنة بمجلس النواب على تحقيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق الصحي، واعتماد تكليف الأطباء على الاحتياجات الفعلية، موضحًا أنه لا توجد خصخصة للمستشفيات الحكومية وإنما شراكات مع القطاع الخاص، مستشهدًا بمستشفى جوستاف روسي الذي عولجت به 93% من الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأكد الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام حرص الحكومة على ترسيخ الشفافية والمصارحة وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع مساحات النقاش لتوضيح الحقائق ومناقشة التحديات وإبراز الجهود وخطط التطوير.