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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمر طارق تطرح «ليالي».. حكاية شوق جديدة من كلماتها وألحانها

سمر طارق تطرح «ليالي».. حكاية شوق جديدة من كلماتها وألحانها
سمر طارق تطرح «ليالي».. حكاية شوق جديدة من كلماتها وألحانها
أوركيد سامي

طرحت المطربة سمر طارق أحدث أغنياتها 
«ليالي» عبر مختلف المنصات الرقمية، لتواصل من خلالها مشروعها الغنائي الجديد الذي تقدم فيه أعمالًا تحمل بصمتها الخاصة في الكتابة والتلحين.


وجاءت «ليالي» من كلمات وألحان سمر طارق، بينما تولى عمرو الخضري الإنتاج والمكس والماستر، بمشاركة مصطفى نصر على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، ومحمد عاطف على الناي، فيما جاء الـArtwork من تصميم فرح مراد، والـLyrics Video من تنفيذ Darko.


وتحمل «ليالي» طابعًا عاطفيًا يمزج بين الحنين والانتظار والتعلق بالحبيب، حيث تستعيد سمر طارق خلال كلماتها حالة السهر الطويل وترقب اللقاء، وتتنقل بين الأمل في عودة الحبيب واستحضار تفاصيله، في كتابة تعتمد على التعبير البسيط والصور القريبة من الحياة اليومية، وهو ما يظهر في كلمات الأغنية: «كنّي غزالة في حبه شريدة.. يمكن يحن يقول لي شاري ده.. كنت مصدّقه آخر السهر لُقا.. تملى عيني بقى ويميني وشمالي».

وتأتي «ليالي» ضمن سلسلة من الإصدارات الجديدة التي تواصل من خلالها سمر طارق إبراز مشروعها الغنائي الشخصي، معتمدة على كتابة وتلحين أعمالها بنفسها، وهو النهج الذي ظهر بوضوح في أحدث ألبوماتها «طوفنا»، الذي ضم 8 أغنيات، من بينها «طوفنا»، «معلش»، «ليه»، «تاتا» و«صح غلط»، وقدم خلاله تجربة موسيقية تناولت عددًا من الحالات والمشاعر الإنسانية المختلفة.

وتعد سمر طارق من أبرز الأصوات التي جمعت بين الموسيقى المستقلة والأغنية الدرامية، ومن أشهر أعمالها أغنية «لو» بالتعاون مع الوايلي، والتي ارتبطت بالمسلسل الدرامي «الهرشة السابعة» بطولة النجمة أمينة خليل، إلى جانب أغنية «عتمة» التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل «سفاح الجيزة» بطولة النجم أحمد فهمي. كما شاركت سمر طارق في مسلسل «الشرنقة» بـ8 أغنيات، من بينها «كده» و«صوت» و«بتوه» و«تخاريف»، حيث جاءت الأغنيات لتتفاعل مع الأحداث وتعكس الحالة النفسية والصراع الداخلي للشخصيات.

وتأتي الأغنية الجديدة استمرارًا لحالة النشاط الفني التي عاشتها سمر طارق خلال موسم الصيف، بالتزامن مع إحيائها حفلًا ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، إلى جانب حفلها في مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

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