كريم محسن يطرح ألبوم ابن الناس 8 أكتوبر.. 7 أغنيات بتوقيعات موسيقية متنوعة

يستعد المطرب كريم محسن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «ابن الناس» يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، في خطوة فنية جديدة يقدم خلالها 7 أغنيات متنوعة من حيث الموضوعات والألحان والتوزيعات الموسيقية.

ويضم الألبوم أغنيات «مفيش كلام» كلمات وألحان كريم نيازي، وتوزيع وميكساج وماسترينج مؤمن ياسر، مع جيتار مصطفى أصلان وتشيللو أحمد حسام، وأغنية «بعلن الانسحاب» كلمات وألحان مصطفى عصام، توزيع معتز عادل، وميكساج وماسترينج محمد ياسر، وجيتار مصطفى نصر.

كما يضم الألبوم أغنية «ابن الناس» التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات وألحان مصطفى عصام، وتوزيع وميكساج وماسترينج عمرو الخضري، مع فواصل موسيقية من تأليف كريم محسن، وجيتار مصطفى نصر وصلوهات محمود شاهي، إلى جانب أغنية «قمر» كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكساج وماسترينج محمد ياسر، وجيتار مصطفى نصر.

وتتضمن قائمة الأغنيات أيضًا «عداني العيب» كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان وتوزيع وميكساج وماسترينج هشام البنا ، وجيتار مصطفى أصلان، وأغنية «مجنون ده» كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكساج وماسترينج محمد مجدي، مع جيتار وبوزوكي يوناني مصطفى نصر وصلوهات محمود شاهي.

ويختتم كريم محسن الألبوم بأغنية «خلاص ماشي» من كلمات وألحان وتوزيع كريم نيازي، وميكساج وماسترينج مؤمن ياسر، مع جيتار مصطفى أصلان، وناي عمر القليني.

كما يستعد ايضا لتصوير أغنيات من الالبوم علي طريقه الفيديو كليب ومن إنتاج Kay Moe Records، كما قامت هالة دعبس ، التنفيذ والإشراف على الألبوم، ومن المقرر أن يطرح كريم محسن الألبوم كاملًا يوم الخميس المقبل 8 أكتوبر 2026، ليكون أحدث إصداراته الغنائية خلال الفترة المقبلة.