قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم محسن يطرح ألبوم ابن الناس 8 أكتوبر.. 7 أغنيات بتوقيعات موسيقية متنوعة

المطرب كريم محسن
المطرب كريم محسن
أوركيد سامي

يستعد المطرب كريم محسن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «ابن الناس» يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، في خطوة فنية جديدة يقدم خلالها 7 أغنيات متنوعة من حيث الموضوعات والألحان والتوزيعات الموسيقية.

ويضم الألبوم أغنيات «مفيش كلام» كلمات وألحان كريم نيازي، وتوزيع وميكساج وماسترينج مؤمن ياسر، مع جيتار مصطفى أصلان وتشيللو أحمد حسام، وأغنية «بعلن الانسحاب» كلمات وألحان مصطفى عصام، توزيع معتز عادل، وميكساج وماسترينج محمد ياسر، وجيتار مصطفى نصر.

كما يضم الألبوم أغنية «ابن الناس» التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات وألحان مصطفى عصام، وتوزيع وميكساج وماسترينج عمرو الخضري، مع فواصل موسيقية من تأليف كريم محسن، وجيتار مصطفى نصر وصلوهات محمود شاهي، إلى جانب أغنية «قمر» كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكساج وماسترينج محمد ياسر، وجيتار مصطفى نصر.

وتتضمن قائمة الأغنيات أيضًا «عداني العيب» كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان وتوزيع وميكساج وماسترينج هشام البنا ، وجيتار مصطفى أصلان، وأغنية «مجنون ده» كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع وميكساج وماسترينج محمد مجدي، مع جيتار وبوزوكي يوناني مصطفى نصر وصلوهات محمود شاهي.

ويختتم كريم محسن الألبوم بأغنية «خلاص ماشي» من كلمات وألحان وتوزيع كريم نيازي، وميكساج وماسترينج مؤمن ياسر، مع جيتار مصطفى أصلان، وناي عمر القليني.

كما يستعد ايضا لتصوير أغنيات من الالبوم علي طريقه الفيديو كليب ومن إنتاج  Kay Moe Records، كما قامت هالة دعبس ، التنفيذ والإشراف على الألبوم، ومن المقرر أن يطرح كريم محسن الألبوم كاملًا يوم الخميس المقبل 8 أكتوبر 2026، ليكون أحدث إصداراته الغنائية خلال الفترة المقبلة.

المطرب كريم محسن اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

لاندروفر رينج روفر سبورت موديل 2027

لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 الكهربائية.. صور

سيارات كهربائية جديدة

سيارات كهربائية جديدة في السوق المصري

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد