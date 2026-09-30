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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى منفلوط المركزي ويوجه بتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى منفلوط المركزي بمحافظة أسيوط، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل وكفاءة المنظومة الصحية داخل المستشفى.

وخلال تفقده قسم الاستقبال والطوارئ، وجه نائب الوزير بتنظيم حركة دخول وخروج مرافقي المرضى بما يسهم في تهيئة بيئة عمل ملائمة، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة الأمن لضمان الالتزام بمهامها. ولاحظ تولي ذوي المرضى بعض مهام النقل والعينة والأدوية، فشدد على ضرورة تفعيل دور الأطقم التمريضية في أداء هذه المهام بصورة تكفل تقديم الخدمة اللائقة دون تحميل المرضى وذويهم أعباء إضافية.

إصلاح جهاز الرنين المغناطيسي

وفي قسم الأشعة، وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح جهاز الرنين المغناطيسي وإعادته للخدمة في أقرب وقت، مع الالتزام بالمواعيد المقررة لإصدار التقارير تسريعاً للإجراءات العلاجية.

 وشملت الجولة تفقد المعمل وقسم الغسيل الكلوي ووحدات الرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة والأقسام الداخلية، حيث أكد على التطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى وبروتوكولات ترشيد المضادات الحيوية، وتكثيف المتابعة الدورية للحالات لضمان التدخل الطبي الفعال.

معالجة الملاحظات المرصودة

واختتم نائب الوزير جولته بإلزام إدارة المستشفى بمعالجة الملاحظات المرصودة خلال أسبوع واحد، وإعداد تقرير تفصيلي بالإجراءات التصحيحية، مع التأكيد على إجراء زيارة ميدانية لاحقة لمتابعة تنفيذ التوجيهات والتحقق من تحسن مستوى الأداء.

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