وزير الصحة يتفقد مركز الخدمات الطارئة 137 ويؤكد أهمية سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مركز الخدمات الطارئة 137 والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ «رعايات مصر»، للاطمئنان على انتظام العمل وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، والوقوف على أحدث آليات استقبال البلاغات ومتابعة الحالات الحرجة وتنسيق تحويلها وتسكينها.

‎وأكد الوزير خلال الجولة أن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين تمثل أولوية أساسية، وأن حصول المواطن على الخدمة الصحية المناسبة في الوقت المناسب حق أصيل، مشدداً على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الطوارئ والرعايات لضمان سرعة وكفاءة الخدمات الطبية.

‎واطلع الوزير على منظومة العمل بغرفة الخط الساخن 16474 الخاص بمبادرة القلب «كل ثانية حياة» ومبادرة السكتة الدماغية، وتابع آليات استقبال المكالمات وتسجيل الحالات وتوجيهها، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة 22736 حالة، من بينها 7490 حالة قسطرة و3633 حالة تركيب دعامات و363 حالة تركيب منظم ضربات القلب، فيما سجلت مبادرة السكتة الدماغية منذ انطلاقها في أبريل 2024 نحو 1371 حالة، منها 15 حالة قسطرة مخية و1290 حالة حقن.

حوكمة الرعايات المركزية



‎وشهدت الزيارة عرضاً تفصيلياً لمقترح مشروع مركز القيادة «Command Center» لحوكمة الرعايات المركزية، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للمتابعة اللحظية للحالات الحرجة على مستوى الجمهورية ورصد الأسرة المتاحة فورياً، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه الحالات وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة الاستيعابية.

‎وتفقد الوزير غرفة الشكاوى والاستفسارات وتابع آليات العمل من استقبال المكالمة حتى تقديم التوجيه المناسب، واستمع إلى مكالمة عشوائية حول حالة تسمم جرى تحويلها إلى الطبيب خلال دقيقة واحدة، مشيداً بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل. كما اطلع على منظومة مركز الخدمات الطارئة 137، حيث بلغ إجمالي المكالمات المستلمة 999766 حالة بنسبة استجابة فورية 98.2% وبمتوسط شهري 83314 حالة.

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وفي غرفة «رعايات مصر» تابع الوزير مؤشرات متابعة الحالات وطلبات التسكين، إذ بلغ إجمالي الحالات المسجلة 796722 حالة بمتوسط شهري 66394 ومتوسط يومي 2213 حالة، بينما تم تسكين 225907 حالات محولة للغرفة المركزية بمتوسط شهري 18826 ومتوسط يومي 628 حالة، وبلغ متوسط فترات الانتظار 14 ساعة للرعايات المركزة و6 ساعات للحضانات مع خفض زمن التسكين بنسبة

75%.

وتستهدف الوزارة خفضها إلى زمن متوسط اربع ساعات واطلع الوزير أيضاً على آليات الربط والتنسيق في غرفة مركز التحكم الرئيسي بين منظومة الإسعاف ومشروع «رعايات مصر»، وقال الدكتور حسام عبدالغفار ان الطاقة الاستيعابية للمنظومة زادت خلال الفترة القريبة الماضية حيث زادت أسرة الرعايات المركزة للكبار بمقدار 1403 أسرة بنسبة 44.8% من القدرة الاستيعابية، والحضانات 742 بنسبة 23.7%، والرعايات المتوسطة للكبار 603 أسرة بنسبة 19.3%، والرعايات المركزة للأطفال 380 سريراً بنسبة 12.2%.