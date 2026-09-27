وزير الصحة: قصر العيني مدرسة علمية وإنسانية متكاملة

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن قصر العيني مدرسة علمية وإنسانية متكاملة تخرجت فيها أجيال أسهمت في بناء المنظومة الصحية المصرية وامتد تأثيرها إقليميًا، ومع اقتراب المئوية الثانية لتأسيسه عام 2027.

جاء ذلك خلال حضور وزير الصحة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي لكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة تحت عنوان "طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير"، بحضور رؤساء جامعات وهيئات صحية وقيادات القطاع الصحي والأكاديمي.

وشدد عبدالغفار على أن هذا الإرث يفرض مسؤولية مستقبلية تمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير تواكب التحولات العلمية والتكنولوجية، مشيرا إلى نجاح قصر العيني في الجمع بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية الصحية، مؤكدًا تميز الأجيال الجديدة وريادة الطب المصري.

ولفت إلى أن طب الطوارئ والكوارث ركيزة أساسية، حيث أنشأت مصر منظومة متكاملة لإدارة الأزمات بالتدريب الدوري ورفع جاهزية المنشآت وتحسين التنسيق وكفاءة الكوادر. واصفًا العلاقة مع الوزارة بأنها شراكة تكاملية في خدمة صحة المواطن، تنعكس في المبادرات والتدريب واللجان العلمية، مؤكدًا أن إدارة الأزمات تبدأ بالتخطيط والتدريب وأن طب الكوارث جزء أساسي من الأمن الصحي، وأن الاستثمار في الكوادر استثمار في أمن المجتمع.

من جانبه.. قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صادق إن الظروف الاستثنائية تختبر كفاءة النظم الصحية، بما يتطلب منظومة متكاملة من الكوادر المؤهلة والتدريب المستمر وسرعة اتخاذ القرار وكفاءة إدارة الموارد والتنسيق بين الجهات.

وبدوره.. تطرق محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري إلى التعاون مع جامعة القاهرة وقصر العيني الذي أثمر تطوير المنشآت ورفع كفاءة الكوادر وتنظيم قوافل طبية مجانية.

ومن ناحيته.. أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف الباشا أن قصر العيني صرح علمي وطني أسهم في إعداد أجيال من الأطباء، مشددًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري.

ومن جهته.. استعرض رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق تصدر الجامعة الجامعات المصرية واحتلالها المركز 363 عالميًا والسادس إريقيًا في تصنيف QS لعام 2027، والمرتبة 69 عالميًا في تصنيف التايمز، إلى جانب التوسع في البرامج وزيادة الطلاب الوافدين بإيرادات تقارب 8 ملايين دولار.

ومن جانبه.. أكد عميد كلية طب قصر العيني الدكتور حسام صلاح أن خدمة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات من خلال خدمات طبية متميزة وتعليم طبي مستمر وإعداد كوادر طبية.