لماذا خسرت البورصة 95.7 مليار جنيه اليوم؟.. التوترات الجيوسياسية والـ "مارجن"

واصلت البورصة المصرية موجة التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، في ختام تعاملات اليوم الأحد، لتفقد نحو 95.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي، الذي أغلق عند مستوى 4.142 تريليون جنيه، وسط ضغوط بيعية واضحة من المستثمرين المصريين والعرب، قابلها اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

ويكشف أداء السوق أن الخسائر لم تكن ناتجة عن ضعف في مؤشر واحد فقط، وإنما جاءت نتيجة موجة بيع واسعة طالت غالبية الأسهم، وهو ما انعكس بوضوح على اتساع نطاق التراجعات داخل السوق.

مبيعات المصريين والعرب تضغط على السوق

كان العامل الأبرز وراء تراجع البورصة اليوم هو اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، إذ سجل المصريون صافي مبيعات بنحو 50 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي مبيعات بلغت نحو 124 مليون جنيه، في المقابل مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي 174 مليون جنيه.

وتشير هذه الأرقام إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب لم تكن كافية لامتصاص الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، خاصة مع اتساع نطاق التراجع بين الأسهم.

وبالتالي، فإن تحرك الأجانب للشراء لم يمنع السوق من مواصلة الهبوط، إذ ظل ميزان الطلب والعرض لصالح البائعين في عدد كبير من الأسهم، وهو ما دفع أسعار الأسهم إلى مستويات أقل، وانعكس في النهاية على القيمة السوقية للشركات المقيدة.

190 سهما تهبط مقابل 20 فقط ترتفع

وتظهر خريطة الأسهم المتداولة حجم الضغوط التي تعرض لها السوق خلال الجلسة، بعدما انخفضت أسعار 190 سهما، مقابل ارتفاع 20 سهما فقط، بينما لم تتغير أسعار 11 سهما.

وتعني هذه الصورة أن التراجع كان واسع النطاق وليس مجرد انخفاض محدود في عدد من الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير، حيث امتدت عمليات البيع إلى شريحة كبيرة من الأسهم، بما فيها أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

وكان ذلك واضحا في أداء مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، الذي تراجع بنسبة 3.87% إلى 19067 نقطة، متجاوزا في خسائره نسبة انخفاض المؤشر الرئيسي، كما هبط إيجي إكس 100 بنسبة 3.49% إلى 25317 نقطة.

لماذا بلغت خسائر رأس المال السوقي 95.7 مليار جنيه؟

خسارة رأس المال السوقي لا تعني خروج 95.7 مليار جنيه نقدا من البورصة خلال جلسة واحدة، وإنما تعكس انخفاض القيمة السوقية للأسهم المقيدة نتيجة تراجع أسعارها.

ومع انخفاض أسعار عدد كبير من الأسهم في الوقت نفسه، تتراجع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة، وهو ما يفسر تسجيل رأس المال السوقي خسارة ضخمة رغم أن قيمة التداول خلال الجلسة بلغت نحو 7.8 مليار جنيه فقط.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين «قيمة التداول» و«خسائر رأس المال السوقي»: قيمة التداول تعبر عن قيمة عمليات البيع والشراء المنفذة خلال الجلسة، بينما رأس المال السوقي يعكس القيمة الإجمالية للأسهم وفق أسعارها السوقية في نهاية التعاملات.

المؤشر الرئيسي يتراجع للجلسة الرابعة

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.39%، ليغلق عند مستوى 53031 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.76% إلى 65974 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.42% إلى 24739 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 2.77% إلى 6406 نقاط، في حين انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.73% إلى 6398 نقطة.

ويأتي هذا الأداء بعد خسائر قوية سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، إذ فقد رأس المال السوقي نحو 158 مليار جنيه، ما يعني أن السوق دخل جلسة اليوم بالفعل تحت ضغط بيعي متراكم.

و أرجع محللون أسباب الضغوط البيعية إلى التوترات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطاقة عالميًا، إضافة إلى ضغوط البيع بالهامش «المارجن».