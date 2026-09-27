رئيس مجلس الدولة: نولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة العمل وتذليل المعوقات أمام المستشارين

أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، أن رئاسة المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة العمل المناسبة وتذليل ما قد يواجه المستشارين من معوقات، فضلا عن توفير سبل الدعم اللازمة التي تمكنهم من أداء رسالتهم وواجباتهم على الوجه الأكمل، بما يضمن انتظام العمل وحسن سيره، ويعزز من كفاءة الأداء داخل مختلف إدارات المجلس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة مع رؤساء إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات، بحضور المستشار الدكتور حسين قايد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق العام القضائي الجديد.

وهنأ المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، جميع المستشارين وأعضاء مجلس الدولة، بمناسبة قرب حلول العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالعطاء والنجاح.

وأكد أهمية مواصلة العمل الجاد والدءوب، وبذل مزيد من الجهد في سبيل أداء الرسالة السامية لمجلس الدولة.

وشدد على أهمية الاضطلاع بالاختصاصات المنوطة بإدارات ولجان الفتوى ومفوضي المحافظات، والحرص على إنجاز الأعمال والملفات المعروضة عليهم في التوقيتات المقررة، مع الالتزام بالدقة والتجرد والموضوعية في أداء المهام؛ بما يعكس دور مجلس الدولة المحوري في إبداء الرأي القانوني السليم، وحماية المشروعية، وصون المال العام والمصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب عن ثقته في المستشارين أعضاء المجلس، وما يتمتعون به من كفاءة وخبرة وإخلاص في أداء رسالتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بمعايير الانضباط والدقة، بما يعزز مكانة مجلس الدولة، وإرساء مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة، وصون الحقوق والحريات وحماية المصالح العامة.