ماتيوس كونيا يثير تفاعل المصريين بصورة أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.. شاهد

فاجأ البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، متابعيه بصورة لافتة من القاهرة، بعدما ظهر مرتديًا قميص منتخب مصر خلال زيارته لأهرامات الجيزة.

ونشر كونيا الصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال جولته السياحية في القاهرة، ليحظى المنشور بتفاعل واسع من الجماهير المصرية، خاصة مع ظهور مهاجم مانشستر يونايتد أمام الأهرامات بقميص الفراعنة.

واستغل اللاعب البرازيلي فترة التوقف الدولي للحصول على قسط من الراحة وقضاء عدة أيام في مصر، في ظل غيابه عن قائمة منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الحالية.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قد استبعد كونيا من القائمة الحالية، وسط تقارير أشارت إلى رغبة اللاعب في الحصول على الراحة بعد مشاركته مع مانشستر يونايتد خلال بداية الموسم.

وقدم كونيا مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، وسجل 3 أهداف خلال مشاركته في البطولة.

وانضم المهاجم البرازيلي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2025 قادمًا من وولفرهامبتون، بعدما سجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الذي سبق انتقاله إلى “الشياطين الحمر”