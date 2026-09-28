ريد فلاج يحقق مليون و700 ألف ريال بالسينمات السعودية

تمكن فيلم ريد فلاج من بطولة الفنان أحمد حاتم، من تحقيق إيرادات مرتفعة في ثالث أسابيع عرضه بالسينمات السعودية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف ريال سعودي في أسبوع عرضه الثالث بالسينمات السعودية.

أبطال الفيلم:

ريد فلاج" إخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم "الريد فلاج"، وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.





