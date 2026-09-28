الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لدعم استكشاف الذهب في مصر

أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، شهد نقاشًا موسعًا حول آفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، خاصة في مجال تعدين الذهب.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الشركة وتيسير أعمالها، في إطار استراتيجية مصر للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بحث خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصرية وتعزيز التعاون المشترك.