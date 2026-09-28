اللبناني صالح عبد النبي يوجه رسالة شكر إلى الشرطة المصرية.. اعرف السبب

نشر الفنان اللبناني صالح عبد النبي رسالة شكر للشرطة المصرية، وذلك بعد مساعدته في إيجاد مفاتيح سيارته، مشيدا بسرعة الاستجابة من قبل الشرطة المصرية والتى يجد عكسها فى لبنان.

وقال صالح عبد النبي فى فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : أنا بقالي 13 يوم عايش في مصر، ورحت مطعم واتعشيت وأنا راجع العربية اكتشفت إني ناسي المفتاح ورجعت المطعم أدور وملقيناش، وطلبت نراجع الكاميرات ولكن صديقي قالي لازم نكلم النجدة على التليفون.

صالح عبد النبي يوجه الشكر للشرطة المصرية

وأوضح صالح عبد النبي: مصر فيها 100 مليون ولبنان فيها 5 مليون وفي 5 دقائق كانت الشرطة المصرية متواجدة في المطعم، والأكيد أني لو كلمت الشرطة في لبنان وقلت إني مضيع المفتاح والله ما هيردوا وهيضحكوا عليا.

وأشار صالح عبد النبي: في أقل من 5 دقائق الشرطة المصرية راجعت الكاميرات ورجعت لي المفتاح، دي حاجة مستحيل تحصل في لبنان لأن حكومتنا لو بيعملوا اجتماع بيتخانقوا ويشتموا بعض، فأنا عايز أقول تحيا مصر وتحيا الشرطة المصرية وأنا فخور أني عايش في البلد دي.