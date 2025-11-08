صالح عبد النبي:الراجل بيتجوز عشان يضمن الجنة بسبب الاستغفار.. فيديو

أجاب الفنان صالح عبد النبي، على سؤال: الناس بتتجوز ليه؟ قائلا: الراجل بيتجوز عشان يضمن الجنة بسبب كثرة الاستغفار.

وقال صالح عبد النبي، في لقائه مع الإعلامية سالي شاهين مذيعة برنامج "ست الستات" على قناة "دي ام سي"، إن الراجل أول ما يتجوز بتبقى الدنيا حلوة في أول سنة أو سنتين، وبعدين يدخل مرحلة الاستغفار وبعديها مرحلة الصبر.

وتابع: مرحلة الصبر بتفضل معاه لفترة طويلة لغاية ما يخش الجنة، هو بيستغفر عشان غلط غلطة حياته.

وأوضح أنه تزوج مرتين، المرة الأولى عشان كان حد يبقى معاه، وده كان تفكير غلط جدا، وبنصح الشباب ميدوروش على الزواج لأنه مينفعش تجري عليه.

وتابع: لو شفت أي غلط في الخطوبة اجري، لأن محدش هيتغير، والكلام ده للشباب والبنات.