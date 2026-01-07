قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل جزيرة ميندانا و جنوب الفلبين
قرار رئاسي يمني: عيدروس الزبيدي ارتكب جريمة الخيانة العظمى
بشير التابعي: غلق وسط الملعب «مفتاح تفوّق» منتخب مصر أمام كوت ديفوار
مدرب الفراعنة السابق: طريقة 4-3-3 الأنسب لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار
خبير: الاقتصاد المصري يُواصل التحسّن.. واستقرار سعر الصرف يُخفّف الضغوط المالية
الفرد أساس التطوير .. السكة الحديد تكثف ندوات السلامة المهنية ومخاطر الإدمان | صور
«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن
زعيمة المعارضة في فنزويلا تشكر ترامب على اعتقال مادورو.. وتطالب بحكم البلاد
قصف جوي على الضالع باليمن يستهدف مخازن أسلحة لقوات «الزبيدي»
«شبانة»: العلاقة بين الجمهور المصري والمغربي أقوى من أي محاولات للفتنة.. وسنتخطى كوت ديفوار
التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
أخبار العالم

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

ضربات التحالف العربي
قسم الخارجي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات استباقية لتعطيل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي يقودها عيدروس الزبيدي.

وأوضح التحالف العربي أن الضربات الاستباقية هدفت إلى إفشال خطط الزبيدي لتفاقم الصراع، مشيرًا إلى أن عيدروس الزبيدي حرّك قوات كبيرة باتجاه الضالع.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، يوم الأربعاء، بأن التحالف العربي شنّ غارات على مدينة الضالع اليمنية، مستهدفًا مخازن أسلحة تابعة لقوات عيدروس الزبيدي في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع.

وأكد شهود عيان سماع انفجارات عنيفة هزّت أرجاء المحافظة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حرّك قوات كبيرة باتجاه الضالع، إلى جانب الأسلحة والعربات القتالية من معسكري حديد والصولبان.

وأكد التحالف أن عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم دون أن يبلغ قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، ووزّع أسلحة وذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب.

