«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات استباقية لتعطيل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي يقودها عيدروس الزبيدي.

وأوضح التحالف العربي أن الضربات الاستباقية هدفت إلى إفشال خطط الزبيدي لتفاقم الصراع، مشيرًا إلى أن عيدروس الزبيدي حرّك قوات كبيرة باتجاه الضالع.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، يوم الأربعاء، بأن التحالف العربي شنّ غارات على مدينة الضالع اليمنية، مستهدفًا مخازن أسلحة تابعة لقوات عيدروس الزبيدي في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع.

وأكد شهود عيان سماع انفجارات عنيفة هزّت أرجاء المحافظة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حرّك قوات كبيرة باتجاه الضالع، إلى جانب الأسلحة والعربات القتالية من معسكري حديد والصولبان.

وأكد التحالف أن عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم دون أن يبلغ قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، ووزّع أسلحة وذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطراب.