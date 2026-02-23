معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

وصلت دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري من الجانب المصري، صباح اليوم الاثنين، بعد إعادة فتحه لتسهيل عودة المواطنين إلى ديارهم.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن فريق الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين في المعبر لتيسير إجراءات العبور بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حين تستمر السلطات المصرية في استقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية.

وشهد المعبر حركة مكثفة منذ الساعات الأولى صباح اليوم، حيث تولت فرق الهلال الأحمر تقديم الدعم النفسي للأطفال، والمساعدة في إعادة الروابط العائلية، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور، والملابس الشتوية، ومستحضرات العناية الشخصية، فضلًا عن تسليم "حقيبة العودة" لكل فلسطيني عائد إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، ليقدم الدعم الإنساني دون توقف، ضمن جهود مشتركة لضمان سلامة العائدين وسلاسة إجراءات العبور.

وتواصل مصر التنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة لتنظيم عمليات العودة، بما يضمن سلامة المواطنين وتسهيل عبورهم بشكل منظم، في إطار التعاون المستمر بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.