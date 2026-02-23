قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
فن وثقافة

حنان مطاوع: المصيدة من أصعب أعمالي.. شخصية زمزم شديدة الثراء.. ومحمد عادل إمام من أسباب حماسي لـالكينجl حوار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
أحمد البهى

حنان مطاوع: لا أنام بسب تقديم عملين في الموسم الرمضاني .. واراهن علي الجمهور

أتعامل في مسلسل “الكينج” مع مخرجة مهمة أشعر بالأمان بالعمل معها


تخوض الفنانة حنان مطاوع الماراثون الرمضاني هذا العام من خلال عملين دراميّين هما “المصيدة” و**“الكينج”**. التقت بها “صدى البلد” في حوار كشفت خلاله عن تفاصيل الشخصيتين، والصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العملين، كما تحدثت عن سر حماسها لتقديم مسلسل “المصيدة”، الذي تقدم فيه اللون الكوميدي في الدراما التلفزيونية لأول مرة، بعد أن اعتادت تقديم الأدوار الدرامية الصعبة.

ما الذي حمسك لتقديم مسلسل “المصيدة”؟

دائمًا ما أسعى إلى التغيير والاختلاف، ولكن ليس دائمًا ما يكون هناك منتج متحمس لاختيار عمل درامي أكون فيه مختلفة. لذا أشكر المنتج ممدوح شاهين لأنه تحمس لمسلسل “المصيدة” وقام بإنتاجه، فهو فكرة مختلفة. عادةً ما يتحمس المنتجون لإنتاج أعمال اعتدنا على نجاحها.

ولكن، ألم تشعري بالقلق من تقديم عمل درامي يعتمد على الخط الكوميدي، خاصة وأنك اعتدتِ تقديم الأدوار الدرامية الصعبة؟

لا، فقد سبق وأن قدمت على المسرح أعمال مونودراما كوميدية، كما قدمت في التلفزيون أدوارًا مبهجة مثل “حلاوة الدنيا”. كما أن مسلسل “المصيدة” ليس كوميديا بقدر ما هو عمل لايت، ويُعد من أصعب الأعمال التي قدمتها في حياتي، خاصة أنني أقدم شخصيات عديدة. الأعمال اللايت تكون صعبة للغاية، لأنها تُعرض للجمهور المصري، الذي يتميز بخفة الدم ولا يتقبل أي شيء بسهولة. ومع ذلك، أنا دائمًا راهنة على وعي الناس وحبهم للتغيير، فهم يقيمون إمكانيات الممثل بشكل صحيح.

العمل يناقش عددًا من القضايا، ومنها النصب الإلكتروني، وهو قضية العصر، فهل هذا سبب من أسباب حماسك؟

هذا جزء من القضية التي يطرحها العمل، ولكن المهم هو طريقة التناول. كان من الممكن مناقشتها بشكل تراجيدي، لكن الاختلاف هنا في الحكاية نفسها وطريقة تقديمها.

تخوضين الماراثون الرمضاني من خلال عملين، “الكينج” و”المصيدة”، ألم تشعري بالقلق من تقديمهما معًا في موسم واحد؟

ّبالتأكيد فكرت كثيرًا، وكان هناك درجة من القلق، لكن درجات التشجيع كانت أعلى وأهم. خاصة وأنني أتعامل في مسلسل “الكينج” مع مخرجة مهمة أشعر بالأمان بالعمل معها، وشركة إنتاج وقناة عرض مهمان، ونجم كبير مثل محمد عادل إمام، كل هذه العوامل كانت جاذبة. إضافة إلى ذلك، الشخصية التي أؤديها داخل الأحداث شديدة التميز. أما بالنسبة لمسألة خوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “المصيدة”، فقد كان القرار متأخرًا بعض الشيء، لكن بشكل عام العوامل المشجعة كانت أكثر من العوامل المقلقة.

ما الذي حمسك لشخصية “زمزم” التي تلعبينها في مسلسل “الكينج”؟

شخصية “زمزم” شديدة الثراء والتنوع، فهي مختلفة في الحلقات الخمس الأولى عن الحلقات الأخرى.

وماذا عن الصعوبات التي تواجهينها في تصوير عملين دفعة واحدة؟

الأمر شديد الصعوبة إلى أقصى درجة، فلا أنام، وليس أنا فقط من أعاني من هذا الأمر، بل فريق عملي أيضًا يمر بنفس الوضع. وأنا مدينة لهم بفضل كبير، فدرجة التركيز عالية للغاية، خاصة وأن الدور في “المصيدة” صعب جدًا ويحتاج لمذاكرة دقيقة، لكن النجاح يجوب كل هذه الصعوبات.

حنان مطاوع المصيدة الكينج مسلسلات رمضان 2026

