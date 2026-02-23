في ذكراها.. قصة أزواج ثريا فخري وثروتها ذهبت إلى الأوقاف

تحل اليوم، ذكرى رحيل الفنانة ثريا فخري، التى قدمت عددا من الأدوار الثانوية حيث اشتهرت بأدوار الدادة فى السينما.

أزواج ثريا فخري

تزوجت الفنانة ثريا فخري من محمد توفيق الذي كان محاسبًا لكثير من الفنانين، وانتهت الزيجة بالطلاق سريعًا، ثم تزوجت من شاب مصري يدعى نبيل دسوقي، ودام الزواج 10 سنوات، وتوفي الزوج إثر مرض.

الزواج الثالث والأخير لثريا فخري كان من فؤاد فهيم واستمر زواجهما 7 سنوات إلى أن توفي وترك لها ثروة كبيرة، وعندما توفيت ذهبت هذه الثروة إلى وزارة الأوقاف بسبب عدم وجود وريث لها.

وفاة ثريا فخري

رحلت الفنانة القديرة ثريا فخري عن عالمنا عن عمر يناهز 60 سنة، في يوم 17 سبتمبر 1965، وتقول روايات أخرى إنها توفيت في ٢٣ فبراير ١٩٦٦، ولا يوجد دليل واحد يحسم صحة أي من التاريخين.