كيرا يغنم تبشر زوجها بحملها بعد انتهاء الحصار في صحاب الأرض

في تطور إنساني مؤثر تلتقي الدكتورة رغد (كيرا يغنم) بزوجها عقب انتهاء حصار المستشفى الذي عملت فيه خلال أصعب أيام الحرب .وخلال هذه اللحظة الفارقة، تفاجئ رغد زوجها بخبر حملها، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "صحاب الأرض"، الذي يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع Watch IT ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.



لقاء رغد بزوجها لقاء طال انتظاره، ويحمل بين طياته مشاعر مختلطة من الشوق والقلق والنجاة، بعد فترة من الانقطاع والخطر المستمرلم يخفِ الزوج سعادته، إذ بدأ يتحدث بحماس عن ملامح المستقبل الذي يحلم به لطفلهما، وعن البيت الذي سيجمعهما بعد أن تضع الحرب أوزارها.



هل تمنحها الحياة هذه اللحظة التى حلموا بها بعد أن تنتهي الحرب؟

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.