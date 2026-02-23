بإطلالة شتوية.. ظهور لافت لـ هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة شتوية لافتة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، لتكشف عن جمالها وأناقتها.

في حلقة مميزة من برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة «MBC مصر»، كانت الفنانة هنا الزاهد ضيفة الحلقة الثانية، ليعيش جمهورها لحظات من الإثارة والمفاجآت

وفي أجواء مليئة بالخوف والرعب، لم تتمكن هنا الزاهد من إخفاء مشاعرها بعد أن تعرضت لمقلب رامز جلال. فقد دخلت في نوبة صراخ طلبت خلالها مغادرة المكان.

في البداية، بدأ رامز جلال بتقديم هنا الزاهد بكلمات ساخرة، حيث قال: "معانا نجمة من مواليد شهر يناير، كانت سنانها بيضة مبتشربش سجاير، ورموشها طويلة ولا فرانشة الستاير".

وتابع رامز جلال: هنا الزاهد عندها 22 مليون فولوزر، لو طلقتهم على طليقها هياكلوا فخـ اده.

وأضاف: إيه الجاكيتة دي مش عارفة تجيبي واحدة على مقاسك وإيه البنطلون اللي إنتي لابسة ده..وبعدين ايه ده سيلكون.

و بعد ذلك وجه إليها سلسلة من الأسئلة المستفزة، كان أبرزها سؤال حول علاقتها بالفنانة شيماء سيف، حيث اعترفت هنا بأنها قامت بعمل "أنفولو" لها بسبب زعلها منها.