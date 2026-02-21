قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للتاريخ مع الأساطير.. أحمد فهمي يتوسط الخطيب وحسن شحاتة
خلال 10 أيام... ترامب يلوح بضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط
ريال مدريد يواجه أوساسونا دفاعًا عن صدارة الليجا وسط غياب 4 نجوم
صراع النقطة الواحدة يشعل الدوري السعودي .. الهلال يدافع عن القمة أمام الاتحاد.. والنصر ينتظر للانقضاض على الصدارة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا غينيا الجديدة
أحمد فتوح: ضغط المباريات صعب والزمالك يسعى للمنافسة على الدوري
الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026
نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم
جمال شعبان: زيادة الوزن بعد رمضان دليل على سوء استغلال الصيام
دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
توك شو

أخبار التوك شو |نجيب ساويرس: أمي عندها خط ساخن مع ربنا.. هنا الزاهد: بهدلتوني وقليتوا قيمتي.. سبب نزوح آلاف السودانيين

أرشيفية
أرشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مفتي الجمهورية يوضح طريقة تحديد قيمة الفدية والزكاة في رمضان

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن آلية تحديد قيمة الفدية والزكاة في بداية شهر رمضان، مؤكدًا أن الفتوى تتغير بحسب الزمان، المقاصد الشرعية، وظروف الناس.

تنسيق مستمر مع المؤسسات الدينية

أوضح المفتي خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أن تحديد القيمة يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء، الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، مع التواصل أحيانًا مع التجار لتوضيح الأمر للجمهور.

رامز لـ هنا الزاهد: طليقها قال إنه سابها وهي قالت العكس.. بس بعد الطلاق وشها فاق

قال رامز جلال في حلقة جديدة من برنامجه رامز ليفل الوحش: “معانا نجمة من مواليد شهر يناير، فتاة أحلام كل شاب… واحدة من أحدث مطلقات الوسط الفني.

رامز ليفل الوحش 

وتابع: طليقها كان معايا السنة اللي فاتت وقال إنه هو اللي سابها، وهي قالت العكس… أنا بقول لها متكرريش الغلطة دي تاني وابعدي عن الفنانين والأغاني.”

غادة عبد الرازق: عصاية زمان صنعتني.. والحزم في بيتي كان سر قوتي

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن كواليس نشأتها وأثر التربية الصارمة في تكوين شخصيتها، مؤكدة أن الحزم الذي تربّت عليه داخل أسرتها لعب دورًا أساسيًا في تشكيل وعيها وقدرتها على تحمل المسؤولية منذ الصغر.

تفاصيل من طفولتها

وتحدثت خلال لقائها مع برنامج «حبر سري» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، عن تفاصيل من طفولتها، مشيرة إلى أنها تعرضت للعقاب بعصا كانت تُعرف وقتها بـ«عصاية الأمن المركزي»، في إطار أسلوب تربوي قائم على الانضباط والالتزام

نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس

تحدث المهندس نجيب ساويرس عن فلسفته في الإدارة، وعلاقته بشقيقه أنسي ساويرس، وأبرز المحطات التي صنعت مسيرته الاستثمارية، مؤكدًا أن النجاح لا يُختزل في الأرقام، بل في الأثر الذي يبقى.

اختلاف الشخصيات.. وتكامل الرؤية

وأوضح نجيب ساويرس أن تقسيم العمل بينه وبين أنسي لم يكن عشوائيًا، بل جاء انعكاسًا لاختلاف الطباع وطبيعة التفكير، فهو يركز على قطاعات الذهب والعقارات، بينما يتولى أنسي إدارة شركته في الولايات المتحدة المتخصصة في الاستثمار المباشر والتكنولوجيا المالية.

جميل مزهر: المزاوجة بين أدوات المقاومة يجب بناؤها على حسابات وطنية لا فئوية

أكد جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الوصول إلى نتائج جادة ومهمة في أي اجتماع وطني يناقش سبل المقاومة يتطلب أولًا إجراء مراجعة شاملة لمسار العمل الوطني الفلسطيني.

وشدد مزهر خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على ضرورة البدء بعملية تقييم ومراجعة لكل مسار العمل الوطني، تمهيدًا للاتفاق على استراتيجية واضحة تستند إلى قراءة دقيقة للمرحلة الراهنة.

تبرعت بهم للمسجد | 80 ألف جنيه نصيب الفائز الثانى مع خيركم سابق

فازت الحاجة مديحة بمبلغ مالي 80 ألف جنيه في برنامج خيركم سابق، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة.

وخلال الحلقة قالت الاعلامية ريهام سعيد، إن الحاجة مديحة باعت عفش بيتها والدهب بتاعها علشان تبني مسجد والمفاجأة أنها تواصلت مع البرنامج علشان تأخذ الفلوس بعمل وجهة المسجد".

نزوح آلاف السودانيين باتجاه مدينة الدمازين في النيل الأزرق

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، إن الوضع في ولاية النيل الأزرق، خصوصًا في مدينتي الدمازين والكرمك، يشهد توترًا متصاعدًا؛ مع استمرار الاشتباكات بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية.

وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه الاشتباكات دفعت آلاف المدنيين للنزوح، حيث بلغ عدد النازحين نحو مدينة الدمازين 12 ألف شخص على الأقل، بينما لا يزال أكثر من 1500 مدني محاصرين داخل مدينة الكرمك، التي تشهد انعدامًا شبه كامل للمواد الغذائية والخدمات الأساسية؛ نتيجة الاستهدافات المستمرة.

الشيخ طه النعماني: أبويا قالي لو مُتّ ما تجيش تدفني.. كمّل حلمك يا ابني

قال الشيخ طه النعماني، نجم برنامج المسابقات الشهير «دولة التلاوة» والقارئ بالإذاعة المصرية، إن أكثر اللحظات الإنسانية المؤثرة في حياته كانت حين فقد والدته وهو في الحادية والعشرين من عمره، ثم رحيل والده بعد سنوات قليلة وهو في بداية مشواره بالإذاعة، مشيرًا إلى أن دعوات والدته البسيطة كانت دائمًا السند له، حيث كانت تقول له: «ربنا يحبب فيك العبد والرب والحصى اللي على الأرض»، مؤكدا أن حينما كان في طريقة للإذاعة لتحقيق حلمه في تسجيل القرآن أثناء الاختبارات قبل العمل قال له والده : كمّل في طريقك ومستقبلك حتى لو بلغوك اني توفيت مترجعش وانا هلاقي اللي يدفني ويكفني.

نجيب ساويرس عن سر قوة عائلته : السر في الأم.. عندها خط ساخن مع ربنا

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن السر الذي يقف وراء نجاح عائلة ساويرس، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى والدته. وقال: "السر في الأم"، موضحًا أن لها مكانة خاصة في حياته وحياة أشقائه.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "ماما عندها خط ساخن مع ربنا، فبالتالي هي زي ما تقولي هي بركة ربنا يعني من خلالها جات لنا إحنا كلنا"، في إشارة إلى أثرها الروحي الكبير على الأسرة. 

بهدلتوني وقليتوا قيمتي.. هنا الزاهد تتعرض لمفاجآت في رامز ليفل الوحش

في حلقة مميزة من برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة «MBC مصر»، كانت الفنانة هنا الزاهد ضيفة الحلقة الثانية، ليعيش جمهورها لحظات من الإثارة والمفاجآت. 

نعرض لكم أبرز التفاصيل عن هذه الحلقة  التي جذبت الأنظار.

رد فعل هنا الزاهد خلال المقلب

في أجواء مليئة بالخوف والرعب، لم تتمكن هنا الزاهد من إخفاء مشاعرها بعد أن تعرضت لمقلب رامز جلال. فقد دخلت في نوبة صراخ طلبت خلالها مغادرة المكان.

نجيب ساويرس هنا الزاهد طة النعماني غادة عبد الرازق رامز جلال

