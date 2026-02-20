نجيب ساويرس عن سر قوة عائلته : السر في الأم.. عندها خط ساخن مع ربنا

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن السر الذي يقف وراء نجاح عائلة ساويرس، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى والدته. وقال: "السر في الأم"، موضحًا أن لها مكانة خاصة في حياته وحياة أشقائه.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "ماما عندها خط ساخن مع ربنا، فبالتالي هي زي ما تقولي هي بركة ربنا يعني من خلالها جات لنا إحنا كلنا"، في إشارة إلى أثرها الروحي الكبير على الأسرة.

وأكد أن أهم ما تعلمه منها هو "مخافة الله ومحبة الله"، إلى جانب الحرص على مساعدة الفقراء والمحتاجين، قائلًا: "تاخد بالك من الفقير من المحتاج، متصدش واحد محتاج أو واحد فقير أبداً، وإنك تفتكرهم دايمًا في حياتك".

وفيما يتعلق بقيمة المال، أوضح أن هذا الجانب كان لوالده دور أكبر فيه، بينما وصف نفسه بأنه يشبه والدته في طباعها، قائلًا إنه "متلاف"، في إشارة إلى ميله للإنفاق.

وردًا على ما يتردد بشأن كونه حريصًا في الأمور المالية، نفى ساويرس ذلك، مؤكدًا أن حرصه يقتصر فقط على عدم السماح لأحد باستغلال اسمه أو خداعه، موضحًا أن بعض الأشخاص قد يحاولون رفع الأسعار لمجرد أنه يحمل اسم ساويرس، وهو ما يرفضه حفاظًا على حقه.