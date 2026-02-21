الأرجنتين: انفجار طرد مشبوه في كلية للشرطة بمدينة بوينس أيرس

أعلنت وزارة الأمن القومي الأرجنتينية عن انفجار طرد مشبوه في كلية الشرطة بالعاصمة بوينس أيرس، مساء الجمعة أسفر عن إصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح وحروق متفاوتة.

وقالت الوزارة إن الانفجار وقع أثناء تعامل العناصر مع طرد كان مخزنا في المنشأة منذ عدة أشهر، وبمجرد الشروع في فتحه تعرض للانفجار مما تعين نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفرضت السلطات الأمنية في الأرجنتين طوقا مشددا حول موقع الكلية التي تبعد نحو 800 متر فقط عن مقر الحكومة، حيث تم إخلاء المباني المجاورة وإغلاق الطرق أمام حركة المرور لتمكين وحدات تفكيك المتفجرات من معاينة المكان.

وكشفت تقارير صحفية محلية أن الطرد كان موجها بالأصل إلى مدير سابق للكلية كان من بين المصابين في هذا الاعتداء الذي بدأت الأجهزة المختصة تحقيقا موسعا لكشف ملابساته والجهة القائمة خلفه.