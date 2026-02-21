قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فضيحة إبستين... بريطانيا تفكر في إزالة أندرو من ترتيب ولاية العرش

الأمير أندرو مع الملكة إليزابيث الراحلة
الأمير أندرو مع الملكة إليزابيث الراحلة

تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تقديم تشريع لإزالة أندرو مونتباتن-ويندسور من ترتيب ولاية العرش، ما يعني منعه نهائياً من أن يصبح ملكاً.

وقال وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد لشبكة بي بي سي إن هذه الخطوة تعد “الأمر الصائب”، بغض النظر عن نتائج التحقيقات الجارية من قبل الشرطة. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش رغم تجريده من ألقابه، بما في ذلك لقب “أمير”، في أكتوبر الماضي بسبب ضغوط مرتبطة بعلاقاته بالمالي الشاذ جنسيًا جيفري إبستين.

وتم الإفراج عن أندرو تحت التحقيق بعد 11 ساعة من اعتقاله بتهمة سوء التصرف في الوظيفة العامة، وقد نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.

وأكد بولارد في برنامج  إني كويسشن على إذاعة بي بي سي راديو-٤ أن الحكومة عملت “تماماً” مع قصر باكنغهام على الخطط لمنع الدوق السابق من أن يكون “قريباً جداً من العرش”، مشيراً إلى أن التشريع المقترح سيُنفذ بعد انتهاء التحقيقات الرسمية للشرطة لضمان العدالة القانونية.

ويشير التقرير إلى استمرار الشرطة في تفتيش منزل أندرو السابق، رويال لودج، حيث شوهد أكثر من 20 سيارة وعربة شرطة بالقرب من العقار، بينما لم يُعرف بعد إن كانت جميعها مرتبطة بالتحقيق.

وتلقى المقترح دعم بعض أعضاء البرلمان من أحزاب مثل الديمقراطيين الليبراليين، بينما أبدى بعض نواب حزب العمال تحفظات على ضرورة التشريع، معتبرين أن احتمال وصول أندرو إلى العرش ضعيف للغاية.

وسيحتاج القانون المقترح إلى موافقة البرلمان الملكي، ومن ثم الحصول على موافقة الملك تشارلز الثالث، كما يتطلب دعم الدول الـ14 التابعة للكومنولث التي يرأس فيها الملك الدولة، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجامايكا.

ويعد آخر تعديل على ترتيب ولاية العرش بعمل تشريعي في 2013 عبر قانون “الخلافة إلى العرش”، الذي أعاد الحقوق للأشخاص المستبعدين سابقاً بسبب زواجهم من كاثوليك، بينما كان آخر من أُزيل من الترتيب عن طريق البرلمان هو إدوارد الثامن في 1936 بعد تنازله عن العرش.

وأشار قادة الأحزاب المشاركة إلى ضرورة منح الشرطة حرية العمل دون تدخل، بينما أكد البعض أن التشريع مهم لضمان عدم وصول أندرو للعرش مستقبلاً، بما في ذلك من دوره كـ “مستشار الدولة” الذي يمكنه تمثيل الملك عند المرض أو السفر، إلا أن هذه الصلاحية ستسقط عنه أيضاً بعد إزالة اسمه من ترتيب ولاية العرش.

وكان أندرو قد تراجع عن واجباته العامة منذ 2019 بعد ردود الفعل السلبية إثر مقابلته الشهيرة مع بي بي سي حول علاقته بجيفري إبستين.

أندرو إبستين بريطانيا العرش العائلة المالكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

ترشيحاتنا

ماكرون

ضوابط السلطة.. ماكرون يعلق على إلغاء رسوم ترامب الجمركية

غارات إسرائيلية

الرئيس جوزاف عون: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً

إبستين

عرضت عليه فتيات.. مديرة وكالة أزياء أوكرانية متورطة في إرسال نساء لإبستين

بالصور

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد