بعد فضيحة إبستين... بريطانيا تفكر في إزالة أندرو من ترتيب ولاية العرش

تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تقديم تشريع لإزالة أندرو مونتباتن-ويندسور من ترتيب ولاية العرش، ما يعني منعه نهائياً من أن يصبح ملكاً.

وقال وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد لشبكة بي بي سي إن هذه الخطوة تعد “الأمر الصائب”، بغض النظر عن نتائج التحقيقات الجارية من قبل الشرطة. ويأتي هذا في وقت لا يزال فيه أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش رغم تجريده من ألقابه، بما في ذلك لقب “أمير”، في أكتوبر الماضي بسبب ضغوط مرتبطة بعلاقاته بالمالي الشاذ جنسيًا جيفري إبستين.

وتم الإفراج عن أندرو تحت التحقيق بعد 11 ساعة من اعتقاله بتهمة سوء التصرف في الوظيفة العامة، وقد نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.

وأكد بولارد في برنامج إني كويسشن على إذاعة بي بي سي راديو-٤ أن الحكومة عملت “تماماً” مع قصر باكنغهام على الخطط لمنع الدوق السابق من أن يكون “قريباً جداً من العرش”، مشيراً إلى أن التشريع المقترح سيُنفذ بعد انتهاء التحقيقات الرسمية للشرطة لضمان العدالة القانونية.

ويشير التقرير إلى استمرار الشرطة في تفتيش منزل أندرو السابق، رويال لودج، حيث شوهد أكثر من 20 سيارة وعربة شرطة بالقرب من العقار، بينما لم يُعرف بعد إن كانت جميعها مرتبطة بالتحقيق.

وتلقى المقترح دعم بعض أعضاء البرلمان من أحزاب مثل الديمقراطيين الليبراليين، بينما أبدى بعض نواب حزب العمال تحفظات على ضرورة التشريع، معتبرين أن احتمال وصول أندرو إلى العرش ضعيف للغاية.

وسيحتاج القانون المقترح إلى موافقة البرلمان الملكي، ومن ثم الحصول على موافقة الملك تشارلز الثالث، كما يتطلب دعم الدول الـ14 التابعة للكومنولث التي يرأس فيها الملك الدولة، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجامايكا.

ويعد آخر تعديل على ترتيب ولاية العرش بعمل تشريعي في 2013 عبر قانون “الخلافة إلى العرش”، الذي أعاد الحقوق للأشخاص المستبعدين سابقاً بسبب زواجهم من كاثوليك، بينما كان آخر من أُزيل من الترتيب عن طريق البرلمان هو إدوارد الثامن في 1936 بعد تنازله عن العرش.

وأشار قادة الأحزاب المشاركة إلى ضرورة منح الشرطة حرية العمل دون تدخل، بينما أكد البعض أن التشريع مهم لضمان عدم وصول أندرو للعرش مستقبلاً، بما في ذلك من دوره كـ “مستشار الدولة” الذي يمكنه تمثيل الملك عند المرض أو السفر، إلا أن هذه الصلاحية ستسقط عنه أيضاً بعد إزالة اسمه من ترتيب ولاية العرش.

وكان أندرو قد تراجع عن واجباته العامة منذ 2019 بعد ردود الفعل السلبية إثر مقابلته الشهيرة مع بي بي سي حول علاقته بجيفري إبستين.