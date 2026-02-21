للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات

مشروع قانون جديد أمام النواب يقترح إنشاء صندوق معاشات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بهدف تقديم دعم مادي ورعاية اجتماعية للمتقاعدين من أبناء الجاليات المصرية في الخارج.



ويسعى مشروع القانون إلى ضمان حقوق المتقاعدين بشكل مستدام، مع توفير آليات إدارة شفافة للصندوق، وإشراك المصريين بالخارج في الحوار المجتمعي لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من فعالية الصندوق ويحقق المصلحة العامة.

النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أيدت مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدة على أهمية توفير الرعاية المادية والمجتمعية للمواطنين المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

دعم معاشات للمصريين بالخارج حق وطني ولا يضيف أعباء على موازنة الدولة

وأشارت" سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن المصريين بالخارج هم جزء أصيل من الوطن، و رعايتهم ودعمهم واجب وطني، مشددة على أن مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج لا يضيف أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، بل يحقق المصلحة العامة.

وطالبت عضو البرلمان بضرورة عقد حوار مجتمعي مع المصريين بالخارج للاستماع لاحتياجاتهم أولًا بأول، مؤكدة أن القانون يحظى باستحسانها ودعمها الكامل حال تطبيقه.

