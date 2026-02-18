رداد يوجه الملحقيين العماليين بتعزيز فرص العمل وتأمين بيئة لائقة للمصريين بالخارج

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الملحقين العماليّين بالخارج، استمع خلاله إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مواقع عملهم، وإلى ما قدموه من جهود ومبادرات خلال فترة توليهم مهامهم لدعم العمالة المصرية في الخارج.

وأكد الوزير خلال اللقاء: "يهمني تنفيذ كل ما نتفق عليه على أرض الواقع وبأكبر نسبة من الإنجاز"، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التطبيق الفعلي، وتحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والعامل المصري في الخارج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تكثيف الجهود لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة، بما يسهم في توسيع فرص التشغيل وتعزيز مكانة العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على توفير مناخ عمل لائق وآمن يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعمالة المصرية بالخارج.

كما وجّه بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة مع جميع الأطراف المعنية في الدول المختلفة، بما يخدم مصالح العمال المصريين، ويحفظ حقوقهم، ويعزز من تقديم الدعم والرعاية لهم، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى حماية عمالنا في الخارج وتعظيم دورهم كقوة وطنية فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل.