«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا
نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل
إجازات مرضية للموظفين بأجر كامل وفق ضوابط قانونية | تفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
سعر الذهب اليوم 18-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب صباح اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026؛ استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب ثابت

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتًا خلال تداولاته داخل الصاغة المصرية بعد انخفاضه أمس.

سعر الذهب

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 150 جنيه على الأقل في تعاملاته المسائية مقارنة بما كان عليه الأحد الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6550 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7485 جنيه للشراء و 7428 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6862 جنيه للبيع و 6809 جنيه للشراء.

الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيه للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو5614 جنيه للبيع و 5571 جنيه للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.4 ألف جنيه للبيع و 52 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 4887 دولار للبيع و 4876 دولار للشراء.

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

