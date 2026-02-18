فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد

استقبلت كاتي ظريف، أول مسحراتية مسيحية بمدينة دهب، شهر رمضان بطريقة مختلفة ولافتة، حيث صممت فانوسًا رمضانيًا خاصًا، وغطست به في أعماق البحر برفقة عدد من الغطاسين؛ احتفالًا بقدوم الشهر الكريم في مشهد يعكس أجواء البهجة بروح مميزة.

وقالت كاتي ظريف، التي تعمل مدربة غطس بمدينة دهب، إنها تحرص كل عام على استقبال شهر رمضان بشكل مختلف، وبفرحة كبيرة تملأ القلوب، مؤكدة أن الشهر الفضيل يمثل مناسبة للتآلف والمحبة بين الجميع.

وتستعد كاتي ظريف لاستقبال رمضان بتعليق الزينات في شوارع دهب السياحية، وسط أجواء من السعادة الغامرة والبهجة بحلول الشهر الكريم.

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري كاتي ظريف، التي تعمل مدربة غطس، وخلال شهر رمضان تشارك إخوتها المسلمين فرحة الشهر، إذ تمارس دور المسحراتية طوال أيامه، مُرتدية الجلابية البيضاء، وتجوب شوارع مدينة دهب مرددة العبارة الشهيرة: «اصحى يا نايم وحد الدايم».

وأضافت ظريف أنها تسعد بالأجواء الرمضانية المباركة، وتشارك في تعليق الزينات بالشوارع، كما توزع الفوانيس على الأطفال في مدينة دهب، وتساهم في تنظيم إفطار العاشر من رمضان، مؤكدة أنها تحب إسعاد زملائها وأصدقائها من المسلمين ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل.