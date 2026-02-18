«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن خسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والخروج من بطولة كأس مصر جاءت نتيجة التفوق الفني للمنافس، وليس بسبب ما تردد عن وجود أزمات تنظيمية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: "الزمالك خسر من سيراميكا كليوباترا وودع كأس مصر، وبعد المباراة خرجت بعض الأصوات تتحدث عن أن الرابطة واتحاد الكرة هما السبب، وظهرت نغمة المظلومية، رغم أن الفريق خسر لأن سيراميكا كان الأفضل داخل الملعب".

وأضاف: "البعض تعامل مع التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية على أنه معجزة أو إنجاز كبير، ومنح الموضوع أكبر من حجمه، رغم أن التأهل كان أمرًا طبيعيًا، والإنجاز الحقيقي هو التتويج باللقب وليس مجرد الصعود للأدوار الإقصائية".

وتابع: "الأهلي خاض دور الـ32 من كأس مصر بدون لاعبيه الدوليين واللاعبين الأساسيين، ولم يخرج للحديث عن أعذار، وهو ما يؤكد أن الظروف متشابهة على الجميع".

وتطرق شبانة إلى ما أثير في بعض وسائل الإعلام المغربية، عقب مباراة الأهلي والجيش الملكي قائلاً: "هناك بعض المنصات الإعلامية في المغرب تحاول خلق أزمة بين مصر والمغرب، ولا أعلم ماذا يريدون تحديدًا، فالأخبار التي يتم تداولها تسعى لإشعال الأجواء، وخرج من يزعم أن ما حدث في استاد القاهرة كان مُجهزًا من قبل الأهلي، وهذا غير صحيح".

واختتم شبانة تصريحاته قائلاً: "أرجو من الأشقاء في المغرب التأكد من صحة المعلومات، ومعرفة أن ما يُثار لا أساس له من الصحة، فهناك من يسعى لإشعال الموقف وعمل فتنة دون مبرر".