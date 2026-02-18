قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
حكم صيام يوم الشك في شهر شعبان .. الأزهر للفتوى يجيب
الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
ريال مدريد يفوز على «بنفيكا» بهدف نظيف بدوري أبطال أوروبا
هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
محمد سمير

حقق فريق بروسيا دورتموند الألماني فوزًا مهمًا على حساب نظيره  أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، ليضع الفريق الألماني قدمًا في الدور المقبل قبل موقعة الإياب المرتقبة في إيطاليا.

دخل بروسيا دورتموند المباراة بقوة منذ اللحظات الأولى، ونجح في فرض أسلوبه سريعًا، حيث لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه سيرهو جيراسي، الذي استغل ارتباك دفاع أتالانتا ليمنح أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا منحهم أفضلية معنوية كبيرة.

الهدف المبكر أجبر الفريق الإيطالي على الخروج من مناطقه ومحاولة العودة سريعًا في النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لدورتموند والضغط العالي حالا دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى خلال الدقائق التالية.

واصل الفريق الألماني أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب، مع تنوع في الحلول الهجومية بين الاختراق من العمق والانطلاق عبر الأطراف، وهو ما أثمر عن الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مكسيميليان بيير، الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة دقيقة سكنت الشباك.

الهدف الثاني منح دورتموند أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول، ورفع من صعوبة المهمة على أتالانتا الذي بات مطالبًا بتعديل المسار في الشوط الثاني.

في الشوط الثاني، حاول أتالانتا تقليص الفارق والضغط على دفاعات أصحاب الأرض، وكثف من تحركاته الهجومية بحثًا عن هدف يعيده إلى أجواء المواجهة، إلا أن دفاع دورتموند ظهر في قمة تركيزه، وأغلق المساحات بشكل جيد، مع اعتماد واضح على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع الضيوف.

ورغم بعض المحاولات من الفريق الإيطالي، فإن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحافظ بروسيا دورتموند على تقدمه بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز، يقترب دورتموند من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لكنه يدرك أن الحسم لم يُحسم بعد، خاصة أن لقاء الإياب سيقام على ملعب أتالانتا الذي سيحاول تعويض خسارته والعودة في النتيجة

بروسيا دورتموند أتالانتا نهائي أبطال أوروبا ثمن نهائي أبطال أوروبا أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صورة ارشيفية

حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

الباحثة نورهان شاكر يحيي سيف شلش

نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

نقيب المحامين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية الثانية للأعضاء الجدد

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان بعقد جلسة مباحثات مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

بالصور

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

فيديو

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد