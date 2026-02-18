بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا

حقق فريق بروسيا دورتموند الألماني فوزًا مهمًا على حساب نظيره أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ، ليضع الفريق الألماني قدمًا في الدور المقبل قبل موقعة الإياب المرتقبة في إيطاليا.

دخل بروسيا دورتموند المباراة بقوة منذ اللحظات الأولى، ونجح في فرض أسلوبه سريعًا، حيث لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه سيرهو جيراسي، الذي استغل ارتباك دفاع أتالانتا ليمنح أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا منحهم أفضلية معنوية كبيرة.

الهدف المبكر أجبر الفريق الإيطالي على الخروج من مناطقه ومحاولة العودة سريعًا في النتيجة، إلا أن التنظيم الدفاعي لدورتموند والضغط العالي حالا دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى خلال الدقائق التالية.

واصل الفريق الألماني أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب، مع تنوع في الحلول الهجومية بين الاختراق من العمق والانطلاق عبر الأطراف، وهو ما أثمر عن الهدف الثاني في الدقيقة 42 عن طريق مكسيميليان بيير، الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة دقيقة سكنت الشباك.

الهدف الثاني منح دورتموند أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول، ورفع من صعوبة المهمة على أتالانتا الذي بات مطالبًا بتعديل المسار في الشوط الثاني.

في الشوط الثاني، حاول أتالانتا تقليص الفارق والضغط على دفاعات أصحاب الأرض، وكثف من تحركاته الهجومية بحثًا عن هدف يعيده إلى أجواء المواجهة، إلا أن دفاع دورتموند ظهر في قمة تركيزه، وأغلق المساحات بشكل جيد، مع اعتماد واضح على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع الضيوف.

ورغم بعض المحاولات من الفريق الإيطالي، فإن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحافظ بروسيا دورتموند على تقدمه بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز، يقترب دورتموند من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، لكنه يدرك أن الحسم لم يُحسم بعد، خاصة أن لقاء الإياب سيقام على ملعب أتالانتا الذي سيحاول تعويض خسارته والعودة في النتيجة