أحمد مالك وهدى المفتي في بداية مشحونة بالتوتر والإثارة بأولى حلقات «سوا سوا»|صور

منذ المشهد الأول الذي جمع بين أحمد مالك وهدى المفتي، بدا واضحًا أن العلاقة بين إبراهيم وأحلام ليست مجرد خط رومانسي تقليدي، بل مسارٌ دراميّ قائم على الصراع بين الحب والواقع التعيس، وذلك ضمن أحداث مسلسل سوا سوا.



غير أن الحلقة الأولى لا تمنح هذه العلاقة وقتًا كافيًا للاطمئنان. قرار والد أحلام بإلغاء كتب كتابها من إبراهيم، وتزويجها من صديقه، يضع الحب في مواجهة مباشرة مع السلطة الأبوية. هنا لا يتحول الصراع إلى جدل عاطفي، بل إلى فعلٍ عنيف يغيّر مسار الجميع.

أخو أحلام (أحمد عبد الحميد)، الذي يعيش عالمه الخاص ويحتمي بأخته، يتدخل بدافع الحماية، فتخرج الأمور عن السيطرة ويقتل العريس في لحظة ارتباك مأساوية. المشهد الختامي، مع القبض على أحلام ووقوف إبراهيم عاجزًا، لا يقدّم إجابة بقدر ما يفتح بابًا لأسئلة ثقيلة حول الثمن الذي يمكن أن يدفعه الحب حين يُحاصر.

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.