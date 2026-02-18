«عبدالجليل»: تغيير طريقة اللعب وتعديل التشكيل سبب خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي لفريق نهضة بركان بدلًا من الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن المواجهة أمام بطل تونس ستكون أكثر صعوبة من الناحية الفنية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»:"كنت أتمنى أن يواجه الأهلي فريق نهضة بركان، لأنه أقل فنيًا من الترجي التونسي، ومباراة الترجي ستكون صعبة ومعقدة".

وأضاف أن خسارة الزمالك الأخيرة جاءت نتيجة تغيير طريقة اللعب وإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن الاستقرار الفني عنصر مهم في المباريات الحاسمة.

وتوقع عبدالجليل تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "بيراميدز سيفوز على الجيش الملكي وسيحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي".

وأشار إلى أن الأندية الجماهيرية أخطأت عندما وافقت على لائحة تقضي بإقامة بعض مباريات كأس مصر بدون حضور جماهيري، مؤكدًا أن الجماهير تمثل عنصرًا أساسيًا في كرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشوار الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية يبدو أسهل مقارنة بالمنافسة في الدوري المصري، مضيفًا: "المنافسة في الدوري صعبة للغاية بسبب غياب دكة بدلاء قوية، وهو ما يقلل من فرص الفريق في حصد اللقب".