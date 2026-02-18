عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أثارت تقارير علمية حديثة حالة من الجدل بعد تحذيرات من احتواء بعض العطور الشهيرة على مواد كيميائية قد تؤثر على الصحة العامة، بما في ذلك احتمالية التسبب في تساقط الشعر واضطرابات هرمونية قد ترتبط بزيادة الوزن.

وبحسب خبراء في الصحة البيئية، فإن بعض العطور قد تحتوي على مركبات تُعرف باسم “الفثالات” (Phthalates)، وهي مواد تُستخدم لتثبيت الرائحة وإطالة مدة بقائها. وتشير دراسات إلى أن التعرض المتكرر لبعض هذه المركبات قد يؤثر على توازن الهرمونات في الجسم، وهو ما قد ينعكس على صحة الشعر والتمثيل الغذائي.

