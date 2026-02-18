«التابعي»: الأهلي لا يمتلك حلولاً هجومية.. وسيراميكا كليوباترا الأقرب للتتويج بـ كأس مصر

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أزمة الهجوم تمثل تحديًا حقيقيًا للأهلي في الوقت الحالي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: "الأهلي لا يمتلك حلولًا حاليًا لحل أزمة خط الهجوم، وعليه البحث عن أقرب لاعب يستطيع اللعب كمهاجم، مثل أشرف بنشرقي".

وأضاف أن فريق سيراميكا كليوباترا يسير بشكل جيد في الدوري وكأس مصر، متوقعًا أن يكون الأقرب للتتويج باللقب: "سيراميكا يقدم أداءً ثابتًا في البطولتين، وأرى أنه الأقرب للتتويج بكأس مصر".

وأشار التابعي إلى أن بيراميدز سيعاني من ضغط المباريات خلال الفترة القادمة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري المحلي، متمنيًا أن يتوج علي ماهر بالبطولة مع سيراميكا: "أتمنى أن يحقق علي ماهر لقب كأس مصر مع سيراميكا كليوباترا".

واختتم تصريحاته بالتوقع بأن يكون نهائي كأس مصر بين زد وسيراميكا كليوباترا، معتبراً أن هذا النهائي سيكون الأقوى والأكثر توازنًا هذا الموسم.