«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدير الفني لفريق الأهلي بات مقتنعًا بوجود أزمة واضحة في الخط الأمامي للفريق خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة CBC: "توروب أصبح مقتنعًا أن الأهلي لا يضم مهاجمين جاهزين في الوقت الحالي، رغم تصريحاته السابقة بأن كامويش يحتاج فقط إلى الوقت من أجل التأقلم واستعادة مستواه".

وأضاف أن الجهاز الفني بدأ في التحرك لإيجاد حلول هجومية، مشيرًا إلى أن توروب يجهز أشرف بن شرقي لقيادة هجوم الأهلي خلال المباريات المقبلة، في ظل البحث عن حلول بديلة بسبب تراجع الفاعلية التهديفية.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات فنية داخل الفريق، من أجل استعادة التوازن الهجومي وتحسين النتائج.