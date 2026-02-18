عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية

أفادت وكالة تسنيم، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، غادر مدينة جنيف السويسرية، عائدا إلى طهران بعد انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلنت إيران أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الثغرات في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وفقًا لما صرح به مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، موضحًا تفاصيل المحادثات التي جرت في جنيف: "لقد أُحرز تقدم، ولكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة".

وأضاف: "أكد الإيرانيون أنهم سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا".

اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولتهما الثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء، وصرح وزير الخارجية الإيراني لاحقًا بأن لدى الطرفين قضايا لا تزال بحاجة إلى معالجة، لكن هناك تطورات إيجابية مقارنة بالجولة السابقة من المحادثات.

كما قال إن الطرفين سيعملان على وثائق اتفاق محتملة ويتبادلانها قبل تحديد موعد للجولة الثالثة من المحادثات، مؤكدًا أن هذا لا يعني أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق قريبًا، بل إن "الطريق قد بدأ".

كما طالب بإنهاء الإشارة الصريحة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة للقوة بشكل فوري وغير مشروط.