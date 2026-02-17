إيران تؤكد استعدادها لتسهيل عمليات التحقق من برنامجها النووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتعاون الكامل مع أي جهة دولية للتحقق من سلمية برنامجها النووي.

وأوضح بيزشكيان أن المفاوضات الحالية مع الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للقضايا النووية، معربًا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" عن الرئيس الإيراني تأكيده أن طهران لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، لكنها ملتزمة بالحفاظ على حقوقها في تطوير الصناعة النووية لأغراض سلمية.

وفي تصريح لاحق، أكد تلفزيون "العالم" الرسمي على موقف إيران الثابت، مشيرًا إلى استعداد البلاد لتنفيذ أي عملية تحقق يطلبها المجتمع الدولي لضمان سلمية برنامجها النووي.